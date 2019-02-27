Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İsmail Özbek geçen hafta oynanan Erzincan Spor maçında türbinlerin tıklım tıklım dolu olmasına karşılık elde edilen hâsılatın ayını oranda olmadığını belirtti.

Özbek açıklamasında; “ Bizler sezon sonu Şampiyonluk tacını elde etmek için Yönetim Kurulu, Teknik Ekip ve sahada Futbolcularımız ter dökerken her zaman yanımızda olmasını beklediğimiz taraftarlarımız ellerinden gelen fedakarlığı gösterenlerin yanında maalesef bir ay içerisinde sahamızda iki maça izlemeye bilet almadan girmek isteyen ve bu girişime çanak tutan bazı zihniyetler yüzünden şevkimiz kırılmaktadır.

Aldıkları kombine kartları ile stada giriş yaptıktan sonra farklı yollar ile dışarıdaki Beleşçi zihniyetteki insanlara ulaştırıp aynı kombine kart ile stada tekrar giriş yapan kişilerin sayısının oldukça fazla olduğunu tespit ettik. Hatta bazılarının kapıdakilerle ikili ilişkileri sonucu bilet veya kombine kartsız bile maçı izledikleri belirlenmiş durumda ve biz bunu engellemek için yoğun çaba sarf edeceğiz.

Biz takım olarak ruhumuzu Şampiyonluk için sahaya yansıtan ve her türlü zorluğa göğüs germeye çalışanlar olarak kim bu işlerin içine giriyor ise Bayburt Spora ihanet ediyordur. Kombine kart ile giriş yaptıktan sonra başkasına da kullandırıyor veya bedava stada girmek için çaba sarf edenler şampiyonluk hedefine inanmamış bu uğurda fedakârlıktan ve sorumluluktan kaçan kişi veya kişilerdir.

Önümüzde ki hafta Çarşamba günü oynayacağımız Buca Spor maçında A1 –A2 Kombine kartlar ile sadece ait olduğu tribünlere giriş yapılacak diğer kapılardan asla içeri alınmayacak olup,B1 – B2 kapılarından ise sadece bilet ile giriş olacaktır. Bizler yönetim olarak bu işin sıkı takipçisi olacak hatta gerekirse bu iş içinde olanları da deşifre edeceğiz.

Hedefimiz bir üst lig olan TFF Spor Toto 2 Lig hedefimize hep birlikte her türlü zorluğa birlikte göğüs gererek ulaşacağımız inancı ile tüm taraftarlarımızdan bu işin içinde olanları uyarmaları ve hatta bize bilgi vermeleridir.

Bizde Yönetim olarak gereken her türlü tedbiri alacak ve bu “ BELEŞÇİ ZİHNİYETE “dur diyeceğiz.