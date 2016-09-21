Başkan Memiş: "Ligin En Centilmen Takımı Olacaksınız"

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bölgesel Amatör Lig 3. grupta (BAL) mücadele eden Bayburt Belediyespor idmanını ziyaret etti.

Oyuncularla tek tek sohbet eden Başkan Memiş onlardan ligin en centilmen takımı olmalarını istedi.





Üst Liglere Oyuncu Göndermeliyiz





Bayburt Belediyespor’un amacının Bayburt’u bölgesel amatör lig de temsil etmenin yanı sıra Bayburt’un adını Türkiye ve dünyada duyuracak oyuncuları üst liglere göndermek olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Mete Memiş oyuncularla yaptığı konuşmada pozisyon gereği görülen kartlar hariç kırmızı görmenizi ve saha içinde gereksiz agresiflikler istemiyoruz. Sizler ligin en centilmen takımı olacaksınız Bayburt’a ve Bayburtluya yakışır bir mücadele vereceğinize inancımız tamdır” dedi.





Oyuncularla bir süre daha sohbet eden Başkan Mete Memiş, onlara tatlı ikram ettikten sonra idmandan ayrıldı.

