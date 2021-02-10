Başkan çalışkan, taraftar gurupları ve Protokolle bir araya geldi

Bayburt Özel İdarespor Kulüp Başkanı Şemsettin Çalışkan, Bayburt Protokolü ve Taraftar guruplarıyla bir araya geldi.

Ümitlerin tükendiği yerde Bayburt Özel İdarespor'a sahip çıkan ve ilk devrenin bitimiyle birlikte transfer yasağını kaldırarak, 13 oyuncuyu gönderip, 15 yeni transfer gerçekleştiren Başkan Şemsettin Çalışkan, Bayburt'ta çeşitli istişarelerde bulunuyor.

Bu kapsamda Bayburt Özel İdarespor, Bölgesel Amatör Lig'de iken kurulan Gadalar Taraftar Grubunu ziyaret eden Çalışkan, hedeflerinin bu yıl ligde kalmak olduğunu söyledi.

Teknik Direktör Hakan Yılmaz'la birlikte kulüpteki kurumsallaşma çalışmalarını da sürdürdüklerini söyleyen Çalışkan, takımın iyi bir durumda olduğunu, iki haftadır galip geldiklerini ve Karabükspor karşılaşmasında da üç paunla ayrılacaklarına inandığını söyledi.

Pandeminin biran önce sona ermesini, stadyumların taraftarlara açılmasını temenni eden Çalışkan, Gadalar Taraftar Grubu üyelerine kulübe desteklerinden ötürü teşekkür etti.



