 ﻿
banner520

ATLI SPOR KULÜPLERİNDEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ŞÜKRAN ZİYARETİ

Bayburt’ta faaliyet gösteren atlı spor kulüplerinin başkanları, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye kulüplerine verilen desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.

ATLI SPOR KULÜPLERİNDEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ŞÜKRAN ZİYARETİ
14 Nisan 2021 Çarşamba 17:27

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü Başkanı Gökmen Bahadır, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü Başkanı Cafer Yurtsever, Genç Osman Atlı Spor Kulübü Başkanı Bayram Yılmaz, İpek Yolu Atlı Spor Kulübü Başkanı Ramazan Aydemir, Çoruh Atlı Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ertaç ve 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü Vahdettin Topyay yer aldı.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci Bayburt’un ata sporu ciritin en güçlü şekilde yaşatıldığı illerin başında geldiğini belirterek, “Bayburt’un ata sporu ciritte öncü illerden biri olması hususunu önemsiyoruz ve durumun devamı için çalışmalarımıza ve desteklerimize devam ediyoruz. Unutmayalım ki Bayburt’umuz tarih ve kültür şehridir. Bayburt’un böyle anılmasında köklü tarih ve kültürüne bağlı kalmasıdır. Türk tarihinde önemli bir yeri olan cirit sporunun şehrimizde 7 kulüple birden yaşatılması bizim ayrı bir mutluluk” ifadelerini kullandı.

Atlı Spor Kulüplerinin başkanları ise Başkan Pekmezci’ye verilen destekten dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Önceki Haber
BAYBURT TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ OLDU
Sonraki Haber
ATLI SPOR KULÜPLERİNDEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ŞÜKRAN ZİYARETİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.