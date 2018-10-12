Bayburtspor için hazırlanan takım otobüsü düzenlenen törenle kulüp yetkililerine teslim edildi.

Sezon başında yeniden yapılanma sürecine giden Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübü’nün eksikleri bir bir tamamlanıyor. Lig başlangıcında oluşturulan yeni yönetim ve kadroya dahil edilen futbolcularla yapılanma sürecini hızlı bir şekilde tamamlayan kulüp için sponsorluk anlaşması da imzalanmış forma ve otobüs sponsorluğunu AnZentrum firmasının sahibi Muhammet Karaoğlu üstlenmişti. Meşakkatli bir sürecin yaşandığını ifade eden Vali Pehlivan, Bayburt İl Özel İdare Spor’un herkesin katkısıyla bir şehir takımı haline gelmesini hedeflediklerini belirtmiş, Belediye Başkanı Mete Memiş, Ak Parti İl Başkanı Fatih Yumak, Kulüp Başkanı Ersoy Özbek ile kentteki iş adamları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla kulübe destek için bir dizi görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Verilen desteğin kendini ligde elde edilen başarılı sonuçlarla göstermesinin ardından takımın önemli bir eksiği daha giderildi. Geçtiğimiz günlerde imzalanan sponsorluk anlaşması doğrultusunda kulübün renkleri ile bezenmiş takım otobüsü bugün kulüp yetkililerine teslim edildi.

Vali Pehlivan törende yaptığı konuşmada otobüsün Bayburtspor’a kazandırılmasında emeği geçenlere, bu bağlamda otobüsünün Bayburtspor’a kiralanması ve takımın renkleriyle giydirilmesi için sponsor olan AnZentrum firmasının sahibi Muhammet Karaoğlu’na teşekkür eden Vali Pehlivan, “Biliyorsunuz Bayburtspor’umuz yeni bir yapılanma sürecine girdi ve bu süreci tamamladı. Futbolcuları, teknik heyeti ve yönetimiyle yeni bir kadro oluşturuldu. Bizler de Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi başta olmak üzere ilimizdeki ilgili kişi kurum ve kuruluşlar olarak hep birlikte bu oluşumu gerçekleştirme gayreti içerisinde olduk. Belirli bir aşamaya geldik. Bütün bunlar kendiliğinden olmuyor. Çok meşakkatli bir süreç oldu. Artık herkesin katkı ve katılım sağlaması gerekiyor. Bugüne kadar maddi ve manevi anlamda katkı sağlayan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte gerek Bayburt’ta gerekse il dışında yaşayan hemşerilerimizin katkılarıyla inşallah takımımızı elbirliği içinde daha güzel noktalara taşırız.” dedi.

Takımın ligde birinci sıraya yükselmesinin kendilerini memnun ettiğini dile getiren Vali Pehlivan, “Şu anda 12 puanla ligde birinci sıradayız. İnşallah bu başarılar artarak devam eder. Bu özveriyle, çalışmakla oluyor. Bu vesileyle buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Katkının azı çoğu olmaz. Bir bilet alıp maça gelmek de bir katkıdır, imkanı olanın kombine alması ya da bağışta bulunması da bir katkıdır. Bunların hepsi kıymetlidir. Bu takım; Bayburt’undur, Bayburtlularındır. Hep birlikte sahip çıkarsak daha iyi noktalara gelecektir. Bir kez daha kulüp yöneticilerimize, teknik heyetimize ve oyuncularımıza üstün başarılar diliyorum. Takım otobüsünün de kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum,Muhammet Karaoğlu’na tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah bu otobüs takımımızı hep başarılara doğru götürür.” diye konuştu.

Törenin ardından Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak ile kulüp yöneticilerinden oluşan heyet takım otobüsünü kulüp tesislerine götürüp yetkililere teslim etti.

Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, Kulüp Başkanı Ersoy Özbek, AnZentrum Firma Sahibi Muhammet Karaoğlu ile kulüp yöneticileri ve taraftarlar katıldı.