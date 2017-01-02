ANTALYA DA Kİ İLK HAZIRLIK MAÇINDA BAYBURT GRUP, 2 LİG BEYAZ GURUP EKİPLERİNDEN NAZİLLİ BELEDİYE SPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.

Antalya Larada 2. yari hazırlıklarını sürdüren Bayburt Gurup , Kamptaki ilk hazırlık maçını TFF Spor Toto 2 Lig Beyaz Gurupta Mücadele eden Nazilli Belediye Spor ile yaptı.

Erhan,Erçin,Onur,Aykut,Sergen,Koray,Yener,Ahmet,Sinan,Batuhan ve Eren ilk onbiri ile başlayan Bayburt Grup ilk dakikalardan itibaren golü bulma mücadelesi verirken Nazilli Belediye Sporun gelişen ani bir atakta dakikalar 24 ü gösterirken golü bulması ile maglup duruma düştü.

Takımımız golün etkisini atlatıp ataklar yapmaya başlamasının etkisini göstermesi ile 31 dakika da yeni transfer Batuhan ile eşitligi sagladı ve ilk yarı bu sonucla sona erdi.

İkinci yarıya , Yasin,Yücel,Samet,Ömerül Faruk, Selçuk,Kaanhan degişiklikleri ile başlayan Bayburt Gurup orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabaka da rakibi Nazilli Belediye Spor ile berabere kalarak maç sona erdi.

