AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI CELİL ÇALIŞKAN’DAN "O SENE BU SENE" MESAJI.

Başkan Çalışkan, "Bu takım için bırakın PTT 1. Ligi, Süper Lig bile hayal değil. Yeter ki destek verilsin. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Tüm Bayburtlular da destek çıkarak bu başarıya ortak olmalı"

BAYBURTGÜNDEM- An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Celil Çalışkan, kulüple ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kulüp tesislerinde Bayburt basını ile bir araya gelen Başkan Celil Çalışkan, kulübün borçsuz olduğunu belirterek, hedeflerinin şampiyon olarak PTT 1. Lige yükselmek olduğunu söyledi.

Rakiplerin 25 milyona mal ettiği takımı özverili çalışmalarıyla 8 milyonluk bir bütçeyle kurduklarını söyleyen Çalışkan, "Bu takım için bırakın PTT 1. Ligi, Süper Lig bile hayal değil. Yeter ki destek verilsin. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Tüm Bayburtlular da destek çıkarak bu başarıya ortak olmalı" dedi.



Başkan Çalışkan, kendilerine Erzurum yolu üzerinden Yeni Şehir Parkı'nın devamındaki alanda 45 dönüm arazi tahsis edildiğini söyleyerek, içerisinde 10 bin kişilik stadyum, antrenman sahaları ve tesislerin yapılacağını ve şu anki kulüp tesislerini de altyapıya tahsis edeceklerini belirtti.



Altyapıya önem verdiklerini ve Bayburtlu 4 oyuncunun takımda olduğunu söyleyen Çalışkan, Bayburt Özel İdare spor'un hem akademik lige, hem amatör lige katılacak takımlarının olduğunu söyledi.



Sezon başında birlik beraberlik içerisinde çok iyi bir açılış yapıldığını, ulusal lisans almış 14 takımdan biri olarak lige başladıklarını söyleyen Çalışkan, lige başlarken menajerlerle çalışmadıklarını, bizzat konu ile kendisinin ilgilendiğini ve böylece kulübün kasasına milyonlar kazandırıldığını aktardı. Çalışkan, 25 milyona takım kuran rakiplerin aksine kendilerinin oyuncuların sezon sonuna kadarki maç başı alacakları da dahil olmak üzere 7 milyon 800 bin liraya takım kurduklarını dile getirdi.



Herkesi taşın altına elini sokmaya davet eden Çalışkan, "Bu yolu gelin beraber yürüyelim. Başka şehrimiz yok. Her yerde Bayburtluyuz diyerek övünerek yürüyoruz. Bu şehrin ismini en yükseklere çıkaralım" dedi.



Takımın performansını da değerlendiren Çalışkan, Sakarya spor ve Serik Belediye spor karşısındaki oyundan memnun olmadığını, Turgutluspor maçında oynanan futbolun iyi olduğunu belirterek, "Teknik ekip bu iş üzerine eğiliyor. Bunlar geçecek, daha iyi bir futbol ortaya koyacağız. Henüz istediğimiz takımı göremiyoruz ama en kısa sürede bunu da göreceğiz" şeklinde konuştu.



"O sene bu sene" diyen ve şampiyonluk için şehrin bütün olması, kendi şehrinin takımına tam destek vermesi gerektiğini söyleyen Çalışkan, kombine bilet satışlarından ve forma satışlarından bekledikleri kadar bir ilgi görmediklerini belirterek, Bayburtlu iş adamlarına seslendi. Abdurrahman Şentürk'ün desteğini yeniden görmek istediklerini kaydetti. İş adamı Şemsettin Çalışkan'ın her zaman yanlarında olduğunu söyleyen Başkan Celil Çalışkan, isim de verdiği açıklamasında Fenerbahçe'ye destek veren Nazim Salur ve Galatasaray kulübüne sponsor olan Tuncay Azaphan'a kendi şehirlerinin takımlarına destek vermeleri çağrısında bulundu.



Göreve geldiklerinde tesislerin yetersiz olduğunu, antrenman sahasının bile olmadığını hatırlatan Çalışkan, hepsinin kulübe yakışır bir hale geldiğini belirterek, kulübün bu durumlara gelmesinde emeği olan Şemsettin Çalışkan'a ve Muhammet Karaoğlu'na teşekkür etti. Kulübü amatörden alıp üst liglere çıkaran Abdurrahman Şentürk, Hikmet Şentürk'e, devamındaki süreçte Ersoy Özbek'e de ayrıca teşekkür eden Başkan Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Bayburt Valisi Cüneyt Epcim'e de verdikleri büyük destekten dolayı teşekkür etti.

Toplantıya, Başkan Çalışkan'ın yanı sıra Kulüp Müdürü Fatih Özcan, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ile ilde görev yapan basın mensupları katıldı.