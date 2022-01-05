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An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Antalya'da 2.yarıya hazırlanıyor.

An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Antalya'da 2 yarıya hazırlanıyor.

An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Antalya'da 2.yarıya hazırlanıyor.
05 Ocak 2022 Çarşamba 17:32

BAYBURTGÜNDEM-  TFF 2 Lig kırmızı gurupta ilk yarıyı 4 . sırada playof gurubunda tamamlayan An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Antalya Kundu bölgesinde bulunan Miracle otelde 2 yarı için çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik sorumlu Taner Araz ve ekibi nezaretinde günde çift antrenmanlara çalışmalarını sürdüren takımız ve çalışmalar hakkında bilgi veren Araz; " ikinci yarı için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

İlk yarıda ki disiplin,hırs ve azimle ikinci yarıya da hazır hale gelebilmek için yoğun çalışma temposu ile hazırlanıyoruz.

 Başkanımız Celil Çalışkan  ve yönetiminin bize olan desteği ,futbolcularımızın özverili çalışmaları ile hedeflediğimiz nokta ve başarıya ulaşacağımıza inancımız tamdır.

 İkinci yarının ilk maçında Sakarya Spor deplasmanından en iyi sonuçla ayrılıp evimize mutlu bir şekilde döneceğiz"dedi.

An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor,ilk hazırlık maçını 5 Ocak saat 16.00 da Osmaniye Spor, ikinci hazırlık maçını 9 Ocak saat 13.00 da Kırklareli Spor ile oynayacak.

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