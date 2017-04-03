Amatör liginde şampiyonluğa ulaşan Çatıksuspor Bal liginde Bayburt'u temsil edecek

Son hafta maçında Aydıntepe İlçe Stadında Bayburt Grup Özel İdare spor’la oynadığı maçı 2-0 kazanan Çatıksu spor 29 puanla lig şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sezon Bayburt'u temsil eden ve haftalar öncesinden ligden düşmesi kesinleşen Bayburt Belediye spor önümüzdeki yıl Bayburt Amatör Liginde mücadele edecek.

Öte yandan Bayburt'u 2016-2017 Futbol Sezonunda BAL Ligi 3. Grup’ta temsil eden Bayburt Belediye spor bitime 1 hafta kala ligden, haftalar öncesinden düşmesi kesinleşti. Bayburt Belediye spor önümüzdeki yıl yeniden Bayburt Amatör Ligi’nde mücadele edecek. Bayburt Amatör Lig’de son hafta mücadeleleri ve puan durumu şöyle:

Aydıntepe Belediye spor – Kurtuluş spor: 3-0

Konursu spor – Mutlu spor: 3-0

Çatıksu spor - Bayburt Grup Özel İdare: 2-0