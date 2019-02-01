Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü Altyapısından 2001 doğumlu iki genç kaleci A takımla idmanlara çıkmaya başladı.

TFF 3 Lig 3,Gurupta Namaglûp ve en az gol yemiş takım unvanını elinde bulunduran Bayburt İl Özel İdare Spor Teknik Ekibinden Kaleci Antrenörü Fatih Özdemir nezaretinde antrenman yapan Burak Türker ve İbrahim Terzi geleceğe en iyi yatırım Alt Yapıdır sloganını gerçeğe dönüştürüyorlar

Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Alt Yapı Antrenörü Mustafa Tekdemir ve Kaleci Antrenörü Bünyamin Şimşek ile Futbol altyapı bilgilerini alan Burak Türker ve İbrahim Terzi, A takım Kaleci Antrenörü Fatih Özdemir eşliğinde hem bilgi hem de tecrübelerini geliştiriyorlar.

Bayburt İl Özel İdare Spor Teknik Ekibinden Kaleci Antrenörü Fatih Özdemir ;” her iki kalecimiz de çok yetenekli, öğrenmeye aç ve maşallah çok kabiliyetliler. Burada öğrenecekleri tüm bilgi, birikim ve tecrübe ile gelecek yıllarda Bayburt Sporun kalesi emin ellerde olacaktır.

Profesyonel kaleci ağabeyleri Alişan, İsmail ve Burak onlara çok iyi bir örnek teşkil ediyor,

Ağabeylerinden öğrendikleri bilgilerle birlikte şu an profesyonel ve Türkiye de en az Gol yemiş bir takımın kalecilerinden antrenmanlarda, bilgiler alarak onları seyrederek geleceğe daha güvenle bakarak Futbol yaşantılarını sürdüreceklerdir.”