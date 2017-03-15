ALTAY HAKEM İLE BİRLİKTE 3 PUANIN SAHİBİ

Genç Osman Stadyumu’nda saat 14.30’te Altay spor’u ağırlayan Bayburt Grup İl Özel İdare Spor, 35. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı karşılaşmayı 4-2 kaybetti.

Saat 14. 30’da Genç Osman’da oynan karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı. Mücadelenin henüz 2. dakikasında gelen ara pasıyla topla buluşan Murat Uluç düzgün bir vuruşla topu ağlarımıza gönderdi. 0-1

Bu dakikadan sonra beraberlik için batıran sarı siyahlılar aradığı golü 31. dakikada buldu. Kendi sahasından aldığı topla birlikte rakip ceza sahası içerisine kadar giren Erçin Ilgaz, rakibin müdahalesiyle yere düşerken bu sırada topu filelerle buluşturmayı da başardı. 1-1

Karşılaşmanın 34. Dakikasında ise maçın hakemi skandal bir karara imza atarak rakibiyle omuz omuza mücadele içerisindeki Aykut Topal’a ikinci sarı kartını ardından kırmızı kartını göstererek oyun dışına attı. Bayburt Grup 10 kişi kalmasına karşın ilk devre iyi mücadele etti. Net gol pozisyonları da bulan temsilcimiz bunları gole çeviremeyince ilk yarı bu skorla sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısına her iki takımda kontrollü başladı. Ancak müsabakayı 10 kişi devam ettiren Bayburt Grup, 58. Dakikada Erhan Kurt’un kafa golüne engel olamadı. 1-2

Bu golden sonra temsilcimiz yine toparlanmaya çalıştı. 68. dakikada Baran Yardımcı, ceza sahası dışından şık bir gole imza attı. 2-2

Bu golden sonra Altay spor etkili geldi. İlk golü atan Murat Uluç, yine sahneye çıktı ve üstünlüğü ele geçiren golü kaydetti. 2-3 Bu golden sonra 82. Dakikada bir atak daha geliştiren rakip Altay spor’da Abdulkadir Akyıldız karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti. 2-4

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: Mustafa Aydın x, Hulusi Akırşan x, Şaban Karaderili x

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Ramazan x, Yener x, Aykut Topal ?, Erçin x, Gökhan Köseoğlu x,Eren x , Batuhan x( Dk. 46 Sertaç ? ), Baran x(Dk. 85 Aykut x), Hasan xx, Onur xx, Hasan Üstübücü x (Dk. 78 Sinan x),

ALTAY SPOR: Serkan x, Halil x ( Dk. 65 Atakan x ), Murat xx, Erhan xx, Abdülkadir xx, Necdet xx, Emre Hasan xx (Dk. 78 Hüsamettin x ), Hikmet xx, Yolcu x (Dk. 46 İhsan x ), Murat xx, Halil xx

SARI KARTLAR: Aykut, Yener , Eren ( Bayburt Grup ) , Abdulkadir,Necdet ( Altay Spor )

KIRMIZI KARTLAR : Aykut ( Dk. 34 ) Bayburt Grup

Gol: Dk. 31 Erçin, 68 Baran ( Bayburt Grup )Dk. 2 ,72 Murat,56 Erhan, 82 Abdulkadir (Altay Spor )