Bayburtlu milli gururumuz Önder Şipal, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na kota hedefiyle gittiği Venezuela'da Alman rakibi Xhek Paskali'yi yenerek olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Vargas kentinde düzenlenen organizasyona 40 ülkeden 79 boksörün katıldığını belirterek, Rio 2016 öncesi son kota müsabakası olan bu elemelere 3 sıklette katıldıklarını ve hepsinde yarı finale kadar yükselme başarısı gösterdiklerini söyledi.

56 ve 60 kilodaki sporcuların şansız bir şekilde kotayı kaçırdıklarını vurgulayan Başkan Gözgeç, "75 kiloda milli boksörümüz Önder Şipal yarı final müsabakasında baştan sona üstün bir oyun sergiledi ve Alman rakibi Xhek Paskali’yi 3-0 ile geçti. Burada kendi sıkletinde ilk 3'e giren sporcular olimpiyat kotası alıyordu. Önder de 3. oldu ve ülkemizi Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nda temsil etme hakkı kazandı." dedi.

"ABİ-KARDEŞ OLİMPİYATLARDA MADALYA MÜCADELESİ VERECEK"

Daha önce Rio için 6 kota kazandıklarını ve Önder ile bu sayının 7'ye yükseldiğine dikkat çeken Başkan Gözgeç, şöyle devam etti:

"2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na 6 sporcu ile katılmıştık. Bu kez o sayıyı daha yukarıya taşıdık. Federasyon olarak sporcularımıza ve teknik heyetimize elimizden gelen her türlü desteği verdik, veriyoruz, vereceğiz. Çünkü Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'ın, ülkemizin yurtdışında en iyi şekilde temsil edilmesi noktasında kesin talimatı var. Sayın Bakanımızın ve bakanlık teşkilatımızın bizlere her anlamda sonsuz bir desteği var. Bu kotalarla o desteği boşa çıkarmamanın onurunu da yaşıyoruz."

Brezilya'da da sporcuların tüm güçlerini ringe yansıtacağına inancının tam olduğunu ifade eden Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Önder'in kota alması ülke spor tarihimiz açısından da farklı bir anlam ifade ediyor. Daha önce Önder'in kardeşi Onur Şipal Rio'da ringe çıkma hakkını elde etmişti. Şimdi de ağabeyi Önder, olimpiyat kotası aldı. Boksta ilk kez ülkemizi abi-kardeş aynı olimpiyatlarda beraber temsil edecek. Ülkemizi 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek tüm sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyor, hepsine başarı dolu bir oyunlar dönemi diliyorum." dedi.









