Abdullah Kelkitli THY spor kulübü genel sekreterliği görevine getirildi...
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Abdullah Kelkitli THY Spor Kulübü Genel Sekreteri görevine getirildi.

Abdullah Kelkitli THY spor kulübü genel sekreterliği görevine getirildi...

Abdullah Kelkitli THY Spor Kulübü Genel Sekreteri görevine getirildi.
10 Mart 2022 Perşembe 14:44

BAYBURTGÜNDEM- 1989 yılında İstanbul'da doğan aslen Bayburt'un Galer mahallesinden olan  hemşerimiz Abdullah Kelkitli THY spor kulübü genel sekreterliği görevine getirildi..

ABDULLAH KELKİTLİ KİMDİR?

29 Haziran 1989 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen Bayburtlu olan Kelkitli, İstanbul Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Vatani görevini Kayseri’de Asteğmen olarak tamamladı.

İş hayatına ilk olarak aile şirketinde başlayan Abdullah Kelkitli, Ulaşım, Gıda, İnşaat ve Otomotiv sektörlerinde yıllarca yöneticilik yaptı. Kelkitli, dünyanın önde gelen operatörleri arasında yer alan Turkcell ve dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden Türk Hava Yolları’nda da yönetici olarak önemli görevler üstlendi.

Aileden gelen girişimcilik kültürünü sahiplenen Abdullah Kelkitli, kendisine ait ilk şirketini otomotiv sektörünce kurdu ve kısa sürede ulusal markalarla rekabet edecek seviyeye getirdi. Aile şirketlerinin yöneticiliğini de yıllarca üstlenen Kelkitli, bu markaların yönetim kurulunda yer almaktadır. Şu an uluslararası arenada ülkemizi başarı ile temsil eden Türk Hava Yolları Spor Kulübü’nün Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Uzun yıllar amatör olarak futbol oynayan Kelkitli, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Biz de hemşerimize hayırlı olsun dileklerimizi iletir, yeni görevinde başarılar dileriz..

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