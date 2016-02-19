banner337

64 Yaşındaki Bayburtlu boksör dede Ringleri gençlere dar ediyor

Bayburtlu 64 yaşındaki Boksör dede Hamdi Yerlikaya halen aktif olarak amatör boks yapıyor.son yaptığı maçı Ümraniye yapan boksör dede rakibini sayıyla yenerek maçı kazandı. Rakibinin 27 yaşında 1.80 boyunda olduğunu belirten Hamdi Yerlikaya daha uzun yıllar boks yapmayı düşünüyorum dedi.

64 Yaşındaki Bayburtlu boksör dede Ringleri gençlere dar ediyor
banner330

İstanbul’da  Bayburtlu Boksör Dede Ringleri gençlere dar ediyor .Bayburtlu  dede yıllardır boks yaptığını ve kendini genç hissettiğini belirtti ve genç kalmanın sırrını tamamen spora ve sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu belirtti.
Lakbı Bayburtlu Boksör Hamdi Emdet olan Hamdi Yerlikaya  amatör olarak boksa devam edeceğim dedi.

 

Etiketler; #Boksör dede
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
TERÖRÜ VE TERÖR DESTEKÇİLERİNİ KINIYORUZ
Sonraki Haber
İslam Düşmanlığı Kaynaklı Saldırıların Ayrı Kategoride Kayıt Altına Alınması Gecikmiş Bir Uygulamadır
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.