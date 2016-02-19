64 Yaşındaki Bayburtlu boksör dede Ringleri gençlere dar ediyor

Bayburtlu 64 yaşındaki Boksör dede Hamdi Yerlikaya halen aktif olarak amatör boks yapıyor.son yaptığı maçı Ümraniye yapan boksör dede rakibini sayıyla yenerek maçı kazandı. Rakibinin 27 yaşında 1.80 boyunda olduğunu belirten Hamdi Yerlikaya daha uzun yıllar boks yapmayı düşünüyorum dedi.

İstanbul’da Bayburtlu Boksör Dede Ringleri gençlere dar ediyor .Bayburtlu dede yıllardır boks yaptığını ve kendini genç hissettiğini belirtti ve genç kalmanın sırrını tamamen spora ve sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu belirtti.

Lakbı Bayburtlu Boksör Hamdi Emdet olan Hamdi Yerlikaya amatör olarak boksa devam edeceğim dedi.



