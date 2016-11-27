5 HAFTA SONRA ÜÇ PUAN KEYFİ

Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta 15. Hafta maçları bugün oynandı. Temsilcimiz Bayburt Grup evinde ağırladığı Beylerbeyi spor’u 2-1’lik skorla evine gönderirken 4 haftalık galibiyet hasretine de bu maçla son vermiş oldu

5 HAFTA SONRA ÜÇ PUAN KEYFİ
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Genç Osman Stadyumu’nda saat 13.00’da başlayan karşılaşmayı Semih Kurt, Görkem Kargıage, Tuncay Ercan hakem üçlüsü yönetti. 
 
 Karşılaşmanın ilk devresi her iki takım içinde orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, Bayburt Grup’ta Aykut Topal, topu içeriye doğru ortaladı. Kalecinin müdahale etmeye çalıştığı top az bir farkla çizgiyi geçerek içeri girdi. Temsilcimiz soyunma odasına 1-0’lık üstünlükle girdi. 
 
Müsabakanın ikinci yarısına temsilcimiz etkili başladı. Üst üste ataklar yapan sarı siyahlılar, ikinci gole bir türlü ulaşamazken rakip bir anda ceza sahası içerisinde girdi. Güray Gazioğlu’nun vuruşunda defansa çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi. Talha Yazgan penaltıdan takımını beraberliğe getiren golü kaydetti. 1-1
 
Bu golün hemen ardından toparlanan Bayburt Grup’ta Tuncay orta sahadan altığı topu rakiplerini bir bir eksilterek ceza sahası içerisine kadar sürdü. Kaleciye de çalımı atan Tu​n​cayın vuruşunda rakip defansa da çarpan top filelerle buluştu. 2-1Mücadelede başka gol olmazken temsilcimiz 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla 19 puana yükselen Bayburt Grup, 10 sırada yerini aldı. 

STAT: GENÇ OSMAN
 
HAKEMLER: SEMİH KURT XXX, GÖRKEM KARGIAGE XXX, TUNCAY ERCAN XXX

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Erhan xx, Aykut x, Celal xx, Onur xxx, Yener xx, Tuncay x ( Dk. 81 Furkan x  ) ,Yasin xx ( Dk. 85 Ahmet? )  ,  Koray x ( Dk. 66 Yücel x ),Sergen xx,  Erçin xxx, Oltan xxx

 BEYLERBEYİ SPOR: Cantuğ x, Berat x ( Dk. 66 Serkay x ), Çağrı  xx , Güray xx, Okan x (Dk. 77 Koray x )Alaattin  x( Dk. 84 Emir x), Metehan xx , Mehmet x, Çetin xx, Talha xx, Gökhan xx,
 
GOLLER: Dk. 39 Aykut, Dk. 57​ Tuncay ​ ( Bayburt Grup ) , Dk 55 Talha (Beylerbeyi )SARI KARTLAR: AykuT,  (Bayburt Grup)

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