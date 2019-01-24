Bayburt Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen Bilardo İl Birinciliği müsabakaları 32 sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

11.01.2019 Cuma günü başlayan müsabakalar 11 gün sürdü. Üçerli gruplar halinde 45 ıstaka 30 sayı üzerinden ilk tur tamamlanırken, ikinci tur 50 ıstaka 35 sayı üzerinden tamamlandı. Yarı final ve final maçları eleme usulü oynandı. Zevkli ve çekişmeli geçen turnuvanın final karşılaşmasında rakiplerini eleyen Fikret Saka ile Cevdet Türker karşılaştı.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen final maçında rakibini 40-35 yenen Fikret Saka, 2019 yılı Bayburt Bilardo Turnuvası şampiyonu oldu. İl birinciliğinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Fikret Saka, "Bölge ve Türkiye şampiyonalarında Bayburt'u en iyi şekilde temsil etmek için sürekli çalışıyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse bu sadece bizim çalışmamızla da olmuyor. İlimizde bilardo sporuna destek verilmesi gerekiyor. Başka illeri temsil eden bilardocu arkadaşlarımızla buluşmalarımızda biz kendimizi ilimizi temsil boyutunda yalnız hissediyoruz.

İnşallah bundan sonrasında bilardo sporuna destek verileceğini umuyorum." dedi. 2019 yılı Bayburt Bilardo Turnuvası İl Birinciliği Sonuçları Fikret Saka Cevdet Türker Serdar Kayalı Cabir Kılbaş Turnuva sonunda ilk ikiye giren sporcular, Antalya'da yapılacak olan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası 1. etap müsabakalarında Bayburt'u temsil edecek. Müsabakalarda sonunda dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.



