12 MAÇTIR NAMAĞLUP VAN MAĞLUBİYETİ BAYBURT’TA TATTI.

Genç Osman Stadyumu’nda saat 13.00’da başlayan karşılaşmayı Turgut Doman, Gökmen Canlıdinç, Gürcan Dönmez hakem üçlüsü yönetti.

Bayburt Grup Özel İdare Spor kendi sahasında Van B. Bld. Spor’la 26 dakikadan sonra 10 kişi kalmasına rağmen büyük bir mücadele vererek büyük bir avantaj elde etmiş oldu.



Soğuk ve sert zeminde oynanan mücadelede her iki takımda vasat bir futbol sergilediler. İlk yarı Dakikalar 24 ü gösterirken Kaptan Eren oluşan Frikikte topun başına geçip usta bir vuruş ile meşin yuvarlağı Van B. Belediye Spor ağları ile buluşturdu.

Dakikalar 26 iken son adam pozisyonunda ki Sergen Rakibi Berkay Yüksel’le girdiği mücadelede topa yaptığı müdahale sonrasında hakemin yanlış kararı ile ikinci sarı karttan Kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Takımımız geriye kalan 19 dakikayı 10 kişi ile tamamlayarak soyunma odasına girdi.



Maçın ikinci devresinde her iki takım adına gelişen nadir gol pozisyonlarında son vuruşlar başarısız olunca maçın 90 dakikası Bayburt Grubun 1 – 0 üstünlüğü ile tamamlanmış oldu.





STAT: GENÇ OSMAN



HAKEMLER: TURGUT DOMAN xx GÖKMEN CANLIDİNÇ xx GÜRCAN DÖNMEZ xx

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: Ramazan xxx, Aykut xx, Yener xxx, Sergen xx, Erçin xxx, Eren xxx ( Dk. 72 Sertaç xx) , Batuhan xxx( Dk.84 Eren Görür xx), Baran xxx, Hasan xx( Dk. 65 Yücel xx), Onur xxx, Hasan Üstübücü xx

VAN B.BLD. SPOR: Okan x, Gürol x( Dk. 79 Orhan xx),Ali xx( Dk.61 Akın xx), Berkay Yüksel xx,Salih xx, Abdullah xx ( Dk. 36 Gökhan x), Emre xx, İsmail x, Nihat xx Medeni x,Serkan xx



Gol: Dk. 24 Eren Özen



SARI KARTLAR: Sergen, Ramazan (Bayburt Grup),Berkay, Salih (Van. B.Bld.Spor )

KIRMIZI KART: Sergen ( Bayburt Grup)

