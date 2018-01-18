Yumak’tan Yatırımlar için Teşekkür..

30 YILLIK HAYALİMİZ GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, Bayburt'a yapılacak yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

19 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz AK Parti Bayburt 6. Olağan İl Kongremizde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendi’nin vermiş olduğu Bayburt-Gümüşhane Havalimanının 2019 yılında tamamlanacağı ve 2019 yılı seçim çalışmalarına Bayburt’a Bayburt-Gümüşhane Havalimanından geleceğinin müjdesinden sonra çok şükür 16 Ocak 2018 tarihinde Havalimanınızın Altyapı ihalesi gerçekleştirildi.

21 Haziran 1989 tarihinde il oluşumuzun ardından Bayburt’umuzun 30 yıllık hayalini gerçeğe dönüştüren başta Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendi olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM Beyefendiye, 2015 yılında milletvekilimiz ve Bakanınız olmasından sonra Bayburt’a yapılan yatırımların katlanarak artmasında en büyük paya sahip olan Maliye Bakanımız Sayın Naci AĞBAL Beyefendiye ve emeği geçen herkese sizlerin de huzurunda en kalbi duygularımızla şükranlarımızı sunuyoruz.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanımızın toplam bütçesi Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile 285 milyon Türk Lirası olup, bütçesi Mayıs 2017’de Bakanlar Kurulu Üyelerimiz ve Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM tarafından imzalanmıştır.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanımızın gerçekleştirilmesi 15 yıldır kesintisiz olarak insan odaklı hizmet anlayışıyla yerelde ve genelde icraatlar yürüten AK Parti hükümetlerimizin bu anlayışının bir tezahürüdür. 30 yıllık hayalin gerçeğe dönüştürülmesi de ülkemizde ve memleketimizde birçok ilke imza atan AK Parti iktidarımıza nasip olmuştur.

Ayrıca Bayburtumuza yerelde son dönemde yapılan ve 2018 yılında yapılacak olan büyük hizmetlerimizi de sizlerin aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmak istiyorum:

200 YATAKLI MODERN DEVLET HASTANESİ

43 dönümlük arazi üzerine inşa edilen hastanemizin inşaat alanı 9.800 m² olup 54.500 m² toplam kapalı alana sahip olacak. Hastanemiz toplamda 5 bloktan oluşacak. Ayrıca hastanemizde 55 poliklinik, 12 yataklı klinik, 7 ameliyathane ve 25 yoğun bakım ünitesi yer alacak. Hastalarımızın kalacağı her odada lavabo ve duş sistemi bulunacaktır.

DEMİRÖZÜ VE AYDINTEPE ENTEGRE DEVLET HASTANELERİ

İlçe Entegre Devlet Hastanelerimiz 7 bin metrekare açık, 3 bin metrekare kapalı alana sahip olacaktır. Entegre hastanelerimizin temelleri de ilkbaharda atılacaktır.

ARPALI ASKERİ KIŞLASI

2018 yılında Askeri kışlamıza üç komando taburu kurulacaktır. Yeni kurulacak taburlarla birlikte asker sayısı 2.500’e çıkacaktır. Ayrıca Arpalı beldemizde kurulacak olan yeni askeri kışlamızın tamamlanması ile bu sayı 3.000’in üzerine çıkacaktır.

4 BİN KİŞİLİK SPOR SALONU

Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendi tarafından 6. Olağan İl Kongremizde müjdesi verilen Spor Salonunun yapımına bu yıl başlanacaktır.

GENÇ OSMAN STADYUMU TRİBÜNÜ KAPASİTE ARTIRIMI

Genç Osman Stadyumu tribünü yenileme çalışmaları kapsamında eski tribünün yıkımına başlanmış olup yerine üç bin kişilik yeni tribün 2018 yılında yapılacaktır.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYISI

2015 yılında 7500 olan öğrenci sayımız bugün itibari ile 11 bine çıkmıştır. 2019 yılında da inşallah 15 bin öğrenci sayısı hedefimize ulaşmış olacağız. Bu mihvalde şunu da özellikle belirtmekte fayda var ki Bayburtumuz nüfus-öğrenci sayısı oranlamasında Türkiye’nin en yüksek orana sahip ilk üç ili arasında yer almaktadır.

BİN BEŞ YÜZ KİŞİLİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ YURDU

Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın BAK’ın İl Gençlik Kolları 5. Olağan kongremizde müjdesini verdikleri 1.500 kişilik üniversite öğrenci yurdunun yapımına 2018 yılında başlanacaktır.

KÜLTÜR HAN PROJESİ

2017 yılı Aralık ayı itibari ile ihalesi yapılan ve Türkiye’de ilklerden biri olacak olan Kültür Han Projesinin yapımına 2018 yılında başlanacaktır. Kültür Hanın bünyesinde Çok Amaçlı Salon, Ticari Alanlar, Fuaye Alanları, Müze ve Sosyal Kullanım Alanları yer alacaktır. Kültür Hanın yatırım bedeli 28 milyon TL’dir.

BAYBURT TARIM YERLEŞKESİ PROJESİ

Bayburt Belediyemiz tarafından yapılan ve bölgemizin ilk ve tek Tarım Yerleşkesi olacak olan ve içerisinde Kesimhane, Zahire Pazarı, Kaba Yem Deposu, Saman Satış Bölümleri, Tahıl Deposu, Büyükbaş Hayvan Ahırı, Küçükbaş Hayvan Ağılı, Hayvan Konaklama Birimleri, Teknik Alan, At Ahırı, Antrenman Parkuru, Veteriner Binası ve İdari-Eğitim Binası yer alacaktır. Yerleşkenin maliyeti 40 milyon TL’dir. Tarım Yerleşkesinin 1. Etabı 2018 yılında tamamlanarak hizmet vermeye başlayacaktır.

Ben bu vesile ile bir kez daha, AK Parti hükümetleri döneminde, kendinden önceki hükümetlerin yaptığı yatırımlardan kat be kat fazla Bayburtumuza yapılan yatırımlar için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendiye, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendiye, Maliye Bakanımız Sayın Naci AĞBAL Beyefendiye, Milletvekilimiz Doç. Dr. Sayın Şahap KAVCIOĞLU’na, Bayburt Belediye Başkanımız Sayın Mete MEMİŞ’e, İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Yusuf ELÇİ’ye, 15 yıllık AK Parti iktidarımızda görev yapmış eski milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza ve İl başkanlarımıza teşekkür ediyorum.