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Yumak,Seçim Startını verdiklerini açıkladı.

Eylül ayında Bayburt AK Parti İl Başkanlığına gelen Fatih Yumak İl Başkanı seçilmesinin ardından ilk Seçim çalışmasını başlattığını açıkladı.

Yumak,Seçim Startını verdiklerini açıkladı.
20 Nisan 2018 Cuma 13:34

Yumak yaptığı açıklamada ,Bayburt İl,İlçe,Belde Teşkilatlarımız ve Belediye Başkanlarımızla seçim startımızı verdik dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çıkışı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki  açıklamasının ardından 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak seçimlere Bayburt’ta start verildi.

Yumak seçim sürecinin kısa olmasından dolayı ,Bayburt İl,İlçe,Beldelerde hemen çalışmaya başladıklarını ,seçim startını verdiklerini belirtti.

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