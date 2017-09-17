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Yumak'tan teşekkür mesajı

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, bir teşekkür mesajı yayınladı.

Yumak'tan teşekkür mesajı
17 Eylül 2017 Pazar 14:54

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, bir teşekkür mesajı yayınladı.

 Mesajında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Yumak, “Rabbim bu kutlu yolda bizleri muvaffak eylesin” dedi. Yumak’ın mesajı şöyle: “Bayburt AK Parti İl Başkanlığı görevini yüksek takdirleriyle tarafıma layık gören Büyük Türkiye’nin mimarı liderimiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye sonsuz şükranlarımı arz ediyorum.

Çıkmış oldukları Büyük Türkiye yolunda, göstermiş oldukları 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda, zat-ı alilerinden aldığımız dava adamlığı şuurunu kendimize düstur edinerek, Bayburtumuz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan, durmadan, dinlenmeden, yorulmak nedir bilmeden çalışacağımıza söz veriyoruz.

Rabbim bu kutlu yolda bizleri muvaffak eylesin.”

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