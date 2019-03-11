AK Parti Bayburt Belediye Başkanı Adayı Fatih Yumak, ilde görev yapan basın mensupları ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Yumak, daha önce Kapalı Spor Salonu’nda tanıtımını yaptığı 69 proje hakkında bilgiler verdi.

Bayburt’un, kurulduğu günden itibaren AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel bir sevgisinin olduğunu söyleyen Yumak, 31 Mart seçimlerinde de bu sevginin devam edeceğini ve AK Parti olarak seçimden zaferle çıkacaklarını söyledi.

Seçimlere 23 gün kaldığını hatırlatan Yumak, son dönemde yapılan yatırımların Bayburt’ta önemli bir istihdam kaynağı getireceğini söyledi. Yumak, 2019 yılında yaklaşık 500, 2020 yılı ile birlikte yapılan merkezlerin 1000 kişiye yakın istihdam sağlayacağını ifade ederek, “Yeni hastaneye 100’e yakın, 112 acil istasyonuna 40, Göçmen Geri Gönderme merkezine 200, açık cezaevine 100, iki yeni fakülteye 70 kişi istihdam sağlanacak. Bu saydığım 5 projede 500 kişiye kalıcı istihdam sağlanacak. 2020 yılıyla birlikte 1000 Bayburtlu’ya iş imkanı sunacağız. Ben bu hizmetlerden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Milletvekilimiz Fetani Battal'a, önceki dönem Milletvekillerimiz Şahap Kavcıoğlu, Bünyamin Özbek, Ülkü Güney'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. 3 aylık bir sürede projelerin hazırlandığını söyleyen Yumak, 69 projenin tamamının vizyon projesi olduğunu ifade ederek, en önemlilerinden başlayarak bilgiler verdi. “Bayburt’un geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz.

Parti ayrımı yapmadan genelde devam eden istikrara yerelde de devam edelim” diyen Yumak, projelerin tamamının belediye imkanları ile karşılamanın mümkün olmadığını, konuyla ilgili başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakanları ve bürokratların sürekli bilgilendirileceğini ve gerekenin yapılacağını belirtti.

“Amacımız Bayburt’u Türk Dünyası’nın kalbi yapabilmek”

5 yıllık belediyecilik döneminde düşündüğü en önemli proje olarak ‘Dede Korkut Obası’ olduğunu söyleyen Yumak, proje hakkında verdiği bilgilerde, “Dede Korkut, hayal ettiğimiz Bayburt’un en önemli simgesi. Amacımız Bayburt’u Türk Dünyası’nın kalbi yapabilmek. Dede Korkut simgesi Bayburt’un uluslar arası alanda en çok bilinen simgesi. 5 yıllık süreçte Dede Korkut markası üzerinden Bayburt’u çok daha ileriye taşıyacağız. Ortasında Deli Dumrul Köprüsü bulunan 'Dede Korkut Obası' 50 dönüm üzerine kurulacak. Çadır obalarının, kır lokantasının, yerel ürün satış reyonlarının olduğu, konferans çadırlarının olduğu bir alan. Amacımız Dede Korkut şenliklerinin yanı sıra, ETNO sporlarının birçok etkinliğinin de düzenleneceği bir oba inşa etmek. Bunu gerçekleştirdiğimizde inanıyorum Bayburt Anadolu’da değil Türk Dünyası genelinde ciddi bir çekim merkezi haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Su konusunda iki alternatif var...

İçmesuyu ile ilgili geçmişte yapılan çalışmaları hatırlatan Yumak, “Şuanki suyun sertlik oranı yüksek, bu da krecin yüksek olmasına sebep oluyor. İki çözüm noktamız var. Helva Köyü’nün oradaki suyu Bayburt’a kazandırmak veya Kimyasal Arıtma Tesisi kurmak. Birinci alternatif olmazsa ikinci alternatifi devreye sokup bu işi çözeceğiz” dedi.

Vatandaş odaklı kentsel dönüşüm Kentsel dönüşüm konusunda eski sanayi esnafının çıkarlarını gözeterek çözeceklerini söyleyen Yumak, kendisinin esnaf olduğunu ve bu yer sahiplerini mağdur etmeden orta yolu bularak, o bölgeyi Bayburt’un en güzel yeri haline getireceklerini söyledi. Mahallelerdeki kentsel dönüşüm gerektiren yerleri de proje proje, alan alan ele alarak çözeceklerini kaydeden Yumak, otopark ihtiyacına da değindiği konuşmasında, Vali Nihat Üçyıldız caddesindeki hangarların bulunduğu alanda hayata geçecek proje detaylarını aktardı.

Bayburt Ticaret Merkezi ve Alışveriş Merkezi Güneş Enerji Santralinin 4 megavatlik hali hazırdaki projesine 2 megavat daha takviye yapacaklarını söyleyen Yumak, Bayburt Ortaokulu, Milli Eğitim’in bulunduğu alanda hayata geçecek projenin ise Bayburt’u tamamıyla değiştireceğini belirtti. Yumak, projenin Bayburt’u görsel anlamda değiştireceğini, çok özel mimarisi ile Bayburt Ticaret Merkezi’ni hayata geçireceğini söyledi. Bayburt’ta en çok istenilenler arasında bir alışveriş merkezi olduğunu söyleyen Yumak, Bayburt’un Trabzon veya Erzurum yolu güzergahı üzerinde yolun kenarında olacak şekilde hayata geçeceğini belirtti. Yumak, alışveriş merkezinin Batı standartlarında bir alışveriş merkezi olacağını ifade etti.

Kale ile Çoruh’un birleştiği noktada sosyal mekan Kaleardı Mahallesi’nde Çoruh kıyısında değirmen kalıntılarının bulunduğu alanda bir sosyal mekan hayata geçireceklerini söyleyen Yumak, “Bayburt’un en güzel bölgelerinden birini canlılığa kavuşturacağız. Kalemizi ön plana çıkaracak projeyi hayata geçireceğiz” dedi. Kalenin çinilerinin yerleştirileceğini belirten Yumak, arkeolijik kazılarını beklemeden Bayburt Kalesi’nin biran önce turizme kazandıracaklarını, 'Avrupa Dünya Kaleli Kentler Birliğine Üyelik' başavurularının yapılacağını dile getirdi. Duduzar eteklerinde Bayraklı Tepe Projesi Caddeler Ceddimizle Buluşuyor, Bayburt Şehir Konservatuarı, Profesyonel bir mehteran takımı ve tiyatro ekibi kuracaklarını kaydeden Yumak, halkın projeleri arasında en çok beğendiği Bayraklı Tepe projesini de anlattı. Yumak, Duduzar eteklerinde hayata geçirecekleri projede 16 Türk Devletinin bayrağının yer alacağını, seyir terası olacağını, altında bir restoranın yer alacağını ve 2019 yılı bitene kadar bu projeyi hayata geçireceğini kaydederek, “Türkiye’nin en geniş şehir görüntülü alanını Bayburt’a kazandıracağız” dedi. 30. Yıl Parkı Daha önce Gençosman Parkı olarak faaliyette olmasına rağmen daha sonra atıl bir yer haline gelen parkın ‘30. Yıl Parkı’ olarak Bayburt’a kazandırılacağını ifade eden Yumak, Şehit Nusret Parkı’nda peyzaj uygulaması yapacaklarını, Dede Korkut Kültür Sanat Şölenleri’nin ise eski ihtişamına yakışır şekilde kutlanması için her türlü özveriyi göstereceklerini belirtti. Restorasyon projeleri Yıldız Garajı restorasyonu projesinin detaylarını da paylaşan Yumak, bu alanla ilgili asıl hayalinin Ulu Cami’den başlayıp Kırkçeşmeler, Yıldız Garajı ve Saat Kulesini kapsayan bir çalışma olduğunu kaydetti. “Bedesteni mutlaka şehir hayatına kazandırmamız lazım” diyen Yumak, Cumhuriyet Oteli, Eski Tekel Binası, Bent Hamamı üçlüsünün de içinde yer aldığı 15-20 yapının kamulaştılırıp, o bölgenin tamamını turizme kazandırmak istediğini kaydetti.

Yumak ayrıca Bayburt evlerinin restorasyonuna da ağrlık verileceğini söyledi. Köprüler, Kış Şöleni, Aqua Park ve Bayburtspor Tesisleri Çoruh Nehri üzerindeki köprülerin tamamının yenileneceğini, 21 Şubat Kurtuluş kutlama törenlerini ise yaklaşık 1 haftalık bir programa yayılarak bir kış şenliği halinde hayata geçirileceğini belirten Yumak, Bayburtspor tesislerinin de yenileneceğini ve kapalı bir Aqua Parkı Bayburt’a kazandıracaklarını dile getirdi. İmarda şeffaflık Belediye denilince ilk akla gelenin imar olduğunu, bu anlamda hiç bir zaman dedikodunun bitmediğini ifade eden Yumak, İmarda Dijital Değişim Projesi ile şeffaf bir yönetim ortaya koyacaklarını belirterek, naklkiyeciler araç parkı, ilçe ve köy dolmuş durakları, mahalle buluşmaları ve kent konseyi gibi projelerine değindi.

“Belediyelerin öncelikli işi istihdam alanı oluşturmak değildir”

Yumak projelerin Bayburt’ta istihdam anlamında çok katkı sağlayacağını ifade ederek, “Bu projeler tamamlandığı zaman çok ciddi istihdam alanları oluşturmuş olacağız. Şunu da vurgulamak istiyorum. Belediyelerin öncelikli işi istihdam alanı oluşturmak değildir, farbrika açmak değildir. Bu işler hükümetin işidir. Bu anlamda hükümetimiz gerekeni fazlasıyla yapmakta. 2019’da biten yatırımlarımıza alınacak projelere yaklaşık 500 kişi alınacak. Burada doğan kardeşimizi burada doyurup, tersine göçü de başlatacağız. AK Parti iktidarının yerelde devam etmesi sayesinde hep birlikte bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

“Huzurun başkenti sloganıyla...”

Teşkilat mesnuplarına seslenen Yumak, “Çok büyük hizmetler gerçekleştirdik. Bayburt’u daha büyük bir yere taşıyacağız. 31 Mart’ta yeni bir zaferle seçimlerden çıkıp aynı şekilde devam edeceğiz. Teşkilatımıza çok güveniyorum. Girdiğimiz tüm seçimlerden alnımızın akıyla çıktık. 17 yıldır başarı sağlıyoruz.

Bu belediyecilik tecrübemizi daha da üzerine koyarak, gençliğin enerjisini de katarak, Ankara’daki çevremizin, ilişkilerimizin de altını çizerek, Bayburt’u Türkiye’nin en yaşanılabilir şehirleri arasında ilk üç ili arasına sokacağız. Huzurun başkenti sloganıyla Bayburt’u kültür turizm merkezi yapacağız” dedi.

‘Cumhurbaşkanımızın Bayburt’taki adayı Fatih Yumak’tır’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Errdoğan'ın Bayburt’u ayrı bir muhabbetle sevdiğini söyleyen Yumak, “Geçen hafta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu net bir açıklama yaptı. Kamuoyunda kafa karıştıran söylemlere son verdi.

Sayın İçileri Bakanımız ‘Cumhurbaşkanımızın Bayburt’taki adayı Fatih Yumak’tır’ dedi. Biz de 31 Mart’ta Allah nasip ederse sayın Cumhurbaşkanımıza en güzel haberi Bayburt’tan vereceğiz. Besmeleyi Bayburt’tan çekeceğiz ve ülkenin genelinde bu güzellik devam edecek” şeklinde konuştu. Toplantıya ilde görev yapan basın mensuplarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, Kadın Kolları Başkanı Dilek Atamer, Gençlik Kolları Başkanı Osman Durgut ve Belediye Meclis Üyesi adayları katıldı.