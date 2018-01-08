Yumak: “Laleli Barajı sorunu 40 yıl sonra çözüldü”

Bayburt AK Parti Ocak ayı İl Danışma Meclisi toplantısında konuşma yapan İl Başkanı Fatih Yumak önemli açıklamalar da bulundu.

AK Parti İl teşkilatı binasında gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi toplantısında sırasıyla İl Başkanı Fatih Yumak, İl Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Milletvekili Doç.Dr. Şahap Kavcıoğlu birer konuşma yaptılar.

“Laleli Barajı sorunu 40 yıl sonra çözüldü”

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, konuşmaları içerisinde önemli açıklamalar yaptı. Bunların içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun en son ki Bayburt ziyaretinde 40 yıldır devam eden Laleli Barajının 9 köyü su altında bırakma ihtimalinin ortadan tamamen kalktığı müjdesini verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın talimatlarıyla Bayburt – Gümüşhane havaalanının ihalesine çıkıldığını ve 2019 tarihinde tamamlanacağını, ayrıca 4 bin kişilik kapalı spor salonunun yapılacağını vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın ise Bayburt’a Bin 500 kişilik öğrenci yurdunun yapılacağı sözünü verdiğini açıkladı.

İl Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Köylere yapılan yatırımları detaylı bir şekilde anlattı. Belediye Başkanı Mete Memiş ise Belediyenin yaptığı hizmetleri detaylı bir şekilde izah etti.