Bayburt Kamuoyunun en tanınmış simalarından olan Yaşar Yerlikaya AK Parti İstanbul 3. Bölgeden Aday adayı oldu.

Yaşar Yerlikayayı Bayburt Kamuoyu en çok Bayburt işadamları Derneğinden tanıyor.Bayburt’ta Hayvancılığın gelişmesi için bir çok projeye imza atan Yerlikaya Siyasi çalışmalarının yanı sıra,Film yapımcılığına da imza attı.Bir annenin feryadı isimli romanı sinemaya kazandırdı.

Yerlikaya bir çok Sivil toplum kuruluşunda halen görev yapmakta. Önder Bakırköy Şube Başkanlığı ,Askon Teşkilatlanma ve Disiplin Kurulu Üyeliği ,,Bayburt İli Demirözü İlçe Birliği Başkanlığı ,Milli Gençlik Vakfı Bahçelievler İlçe Başkanlığı ,Anadolu Gençlik Derneği İl Başkan Yardımcılığı ,BAYSİAD (Bayburt Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği) Kurucusu ve Başkan Yardımcısı ,TGTV Yönetim icra kurulu üyesi (Askon) ,ÖNCÜ Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Vekili ,ATA SPORLARI Federasyonu Marmara Bölge Kurucusu olan Yaşar Yerlikaya,yıllardın aktif Siyasetin içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

1985-1998 Refah Partisi ,1999-2002 Fazilet Partisi , 2002-2009 Saadet Partisi (İlçe ve İl Delegelikleri) ,2010-2012 Halkın Sesi Partisi (İl Bşk.Yrd.), 2013- Adalet ve Kalkınma Partisi (İstanbul–Bağcılar) da siyaset yapmaya devam ediyor.

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