 ﻿
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
0
Erdemir’e STK’lardan Destek
Erdemir’e STK’lardan Destek
0
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
0
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
0
Komedya Tam Not Aldı
Komedya Tam Not Aldı
0
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
0
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
0
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
0
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
0
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
0
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
0
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
0
banner399

YERLİKAYA İSTANBUL 3.BÖLGEDEN ADAY ADAYI OLDU..

Bayburt Kamuoyunun en tanınmış simalarından olan Yaşar Yerlikaya AK Parti İstanbul 3. Bölgeden Aday adayı oldu.

YERLİKAYA İSTANBUL 3.BÖLGEDEN ADAY ADAYI OLDU..
03 Mayıs 2018 Perşembe 13:40

Yaşar Yerlikayayı Bayburt Kamuoyu en çok Bayburt işadamları Derneğinden tanıyor.Bayburt’ta Hayvancılığın gelişmesi için bir çok projeye imza atan Yerlikaya Siyasi çalışmalarının yanı sıra,Film yapımcılığına da imza attı.Bir annenin feryadı isimli romanı sinemaya kazandırdı.

Yerlikaya bir çok Sivil toplum kuruluşunda halen görev yapmakta. Önder Bakırköy Şube Başkanlığı ,Askon Teşkilatlanma ve Disiplin Kurulu Üyeliği ,,Bayburt İli Demirözü İlçe Birliği Başkanlığı ,Milli Gençlik Vakfı Bahçelievler İlçe Başkanlığı ,Anadolu Gençlik Derneği İl Başkan Yardımcılığı ,BAYSİAD (Bayburt Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği) Kurucusu ve Başkan Yardımcısı ,TGTV Yönetim icra kurulu üyesi (Askon) ,ÖNCÜ Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Vekili ,ATA SPORLARI Federasyonu Marmara Bölge Kurucusu olan Yaşar Yerlikaya,yıllardın aktif Siyasetin içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

1985-1998  Refah Partisi ,1999-2002  Fazilet Partisi , 2002-2009  Saadet Partisi (İlçe ve İl Delegelikleri) ,2010-2012  Halkın Sesi Partisi (İl Bşk.Yrd.), 2013- Adalet ve Kalkınma Partisi (İstanbul–Bağcılar) da siyaset yapmaya devam ediyor.

https://www.facebook.com/yasaryerlikaya67

twitter.com/yerlikaya_yasar

banner397
İlgili Galeriler
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Önceki Haber
GÖNÜLLERİN VEKİLİ YENİDEN ADAY ADAYI OLDU..
Sonraki Haber
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.