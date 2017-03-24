Yalçın Topçu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anlattı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 'Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' konferansı için Bayburt'a geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu,

"Bu sistem Tayyip Erdoğan gibi liderler çıkartacak. Yedi düvele, FETÖ'ye, PKK'ya rağmen içimizdeki anlamayanlara rağmen nasıl ki yüzde 52 ile partisinden büyük oy aldıysa işte öyle liderler çıkartacak. İstemedikleri bu." dedi. Birlik Vakfı Bayburt Şubesince Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konulu konferansa katılan Topçu, milletin egemenliğinin sandıktan bizzat milletin eliyle doğrudan iktidar olacağını belirterek, bu sayede siyasi istikrar sağlanacağını söyledi Anayasa referandumunda "evet" verenlerin cennetlik, "hayır" verenlerin de cehennemlik olmayacağını belirten Topçu, şöyle devam etti: "Kimse de onlara terörist demiyor.

Sadece şunu diyoruz, yola kiminle çıkıyorsunuz?

Allah aşkına bir sağınıza solunuza bakın. Sizin bu işinizin başında olan adam 18 madde için ayak üstü 18 bin yalan söylüyor, görün bunu. Bugün yine birini söyledi. Güya Cumhurbaşkanı'nın ölene kadar dokunulmazlığı varmış. Allah insaf versin. Bu iftira, yalan dolu kampanyayı yürütenler bir de milletin huzuruna çıkıp diyorlar ki 'siyasi ahlak yasası çıkartacağız.' Siyasi ahlak bunun neresinde? Sen Kandil'in yanında duracaksın, Pensilvanya'nın yanında duracaksın, Avrupa Birliği ülkelerinin yanında duracaksın, Haçlının değirmenine su taşıyacaksın, ondan sonra diyeceksin ki siyasi ahlak yasası." "Bu meselenin adı bilmem kaçıncı Haçlı seferi anlamıyor musunuz?" Topçu, Gezi olayları ve sonrasında yaşanan gelişmelere de değinerek, "Anadolu'da bir söz vardır anlayın artık 'bu kına o kına değil'. Gezi olaylarında anlayamadınız. Ağaç bahanesiyle, yeşil bahanesiyle sokaklarımız yakıldı, sizler tencere tava çaldınız. İçinizdeki bir hain çıktı dedi ki 'siz anlamıyor musunuz? bu mesele ağaç meselesi değil.' Şimdi hayır verenler anlamıyor musunuz?

Bu mesele referandum meselesi değil. Bu meselenin adı bilmem kaçıncı Haçlı seferi anlamıyor musunuz? Daha nasıl anlayacaksınız. Uçaklarımıza yasak konuluyor, anlı şanlı basın organları Türkçe hakaretler yağdırıyor, yetmiyor devlet adamları bu hakaretleri savunuyor. Yetmiyor atlarını, itlerini, polislerini vatandaşlarımızın üzerine salıyor. Yetmiyor bizi kendi toprağımız olan konsoloslukta bir bakanımıza yasak koyuyor, Kandil'in itlerini sokaklarında bağırtıyor." diye konuştu. "Milletin egemenliği sandıktan bizzat milletin eliyle iktidar olacak"

Dış ülkelerin bu referandumla ilgilenmelerinin bir tek nedeni olduğunu vurgulayan Topçu, şunları kaydetti: "Çünkü bunun provasını yaptılar. Bu işin asıl nirengi noktası meclisin duvarında bugüne kadar yazılıyordu ya 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir', Onu bize bir frenk mukallitliği olarak yutturuyorlardı. Biz sandıktan çıkartıyorduk, onlar kendi keyiflerine göre iktidar belirliyorlardı. İşte o söz şimdi gerçek olacak. Milletin egemenliği sandıktan bizzat milletin eliyle doğrudan iktidar olacak. Siyasi istikrar sağlanacak ve bu sistemin sayesinde 50 artı 1'i kucaklayan milletin yönetimine gelecek. Bu sistem Tayyip Erdoğan gibi liderler çıkartacak.

Yedi düvele, FETÖ'ye, PKK'ya rağmen içimizdeki anlamayanlara rağmen nasıl ki yüzde 52 ile partisinden büyük oy aldıysa işte öyle liderler çıkartacak. İstemedikleri bu. Mezhep, etnisite, kör ideoloji üzerinden siyaset yapanlar asla ve kata iktidar yüzü göremeyecek.

Milletten irade alanlar da millete hizmet edecek.

İstemedikleri bu." "Geleceğiniz için canımızı siper ettik diyeceğiz" Topçu, 16 Nisan tarihinin çocukların geleceği açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, "Şimdi torunlar bizlere sorduğu zaman '15 Temmuz'da siz ne yaptınız?' geleceğiniz için canımızı siper ettik diyeceğiz. İşte bu 16 Nisan buna benzer bir şey. 16 Nisan'da öyle bir kuvvetli 'evet' mührü vuracağız ki gelecekte çocuklarımız için, gelecekte de sadece Ankara'da değil yani sadece bizim Edirne ile Ardahan arasındaki her doğanımızın meselesi değil, ümmet coğrafyasında her doğanımız için vuracağız bu 'evet'i. Ankara iri olunca, Ankara diri olunca Balkanlardan Çin Seddi'ne, Galiçya'dan Yemen'e herkes iri olacak, herkes diri olacak. Çünkü medeniyet coğrafyamızın Medine'si Ankara" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu'nu program öncesi makamında ziyaret ederek bir süre görüşen Topçu, valilik şeref defterini imzaladı.