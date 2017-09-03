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VERGİ İNDİRİM SÜRESİ UZAMAYACAK
VERGİ İNDİRİM SÜRESİ UZAMAYACAK
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VERGİ İNDİRİM SÜRESİ UZAMAYACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal vergi indirim süresinin uzatılmasına ilişkin talepleri değerlendirdi. Bakan Ağbal, “İlk andan itibaren sağlam bütçe disiplininin bize verdiği imkânı kullanarak özellikle kamu maliyesi üzerinden çok ciddi anlamda ekonomiye destek verdik, vergi indirimleri yaptık. Bunlar kolay değil. Şimdi herkes `tekrar uzatın´ diyor ama uzatmayacağız. Vergi indirimlerinin bir geçici vergi indirimi olduğunu baştan itibaren söylemiştik” dedi.

VERGİ İNDİRİM SÜRESİ UZAMAYACAK
03 Eylül 2017 Pazar 14:22

Bayburt´ta bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal Kurban Bayramı namazını Yakutiye Camisi´nde kıldı. Namaz sonrası Bakan Ağbal vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Ağbal daha sonra kentte bir otelde partisinin teşkilat mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek bayramlaştı.

VERGİ İNDİRİM SÜRESİ UZAMAYACAK

Ekonomide çok hızlı toparlanmayı sağladıklarının altını çizen ve vergi indirimi süresinin uzatılmayacağını duyuran Bakan Ağbal şöyle devam etti:

“Hükümet olarak aldığımız kararlar çerçevesinde ekonomide çok hızlı toparlanmayı da sağladık. İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük, inşallah ikinci çeyrekte yüzde 5´i aşan büyümeyi de yakalayacağız. Yılın tamamında da yüzde 5´in üzerinde büyümeyi hükümet olarak, ülke olarak göğüsleyeceğimizi düşünüyorum. Bütün göstergeler olumluya gidiyor. Bugün hükümet olarak aldığımız birçok karar var.

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