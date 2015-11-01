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Vekiller de oyunu kullandı

Bayburt milletvekilleri de sandık başında.

Vekiller de oyunu kullandı
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 Bayburt milletvekilleri de sandık başında. Sabah erken saatlerde bağlı oldukları sandığa giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bayburt Milletvekili ve 26. dönem adayı Naci Ağbal ve MHP Bayburt Milletvekili ve 26. dönem adayı Karabey Kadri Karaoğlu, milletvekili genel seçimi için oyunu kullandı.

 Ağbal, oyunu Şingah Mahallesi'ndeki Yüzbaşı Şehit Agâh Ortaokulu'nda kullanırken, Karaoğlu da Cumhuriyet Ortaokulu'nda kullandı. Kimlik bilgilerini sandık görevlilerinin kontrol etmesinin ardından 1043 numaralı sandıktaki oy kullanma işleminin ardından kısa bir açıklama yapan Ağbal, seçimin Bayburt ve ülke için "Hayırlı ve uğurlu olması" temennisinde bulundu. 

Ağbal, seçim için binada bulunan vatandaşlarla selamlaştıktan sonra buradan ayrıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Milletvekili Dr. Karabey Kadri Karaoğlu da, oyunu Bayburt merkezde kullandı. Cumhuriyet Ortaokulu'na gelen Karaoğlu, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra, oyunu 1052 nolu sandıkta kullandı. "Seçimlerin başta Bayburt olmak üzere tüm ülkede hayırlar getirmesini diliyorum" diyen Dr. Karaoğlu, oyunu kullandıktan sonra, sandık görevlilerine başarılar diledi. 
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