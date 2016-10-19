VALİ İSMAİL USTAOĞLU KURUM AMİRLERİYLE BULUŞTU

Bayburt Öğretmen Evi’nde düzenlenen kahvaltıda kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve yöneticileriyle bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İdari Şube Müdürleriyle yapılan çalışmaların değerlendirmesini yapmak istediğini dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu, “Bu vesileyle göreve başlamış olduğum yaklaşık 4 aylık süre zarfında hem gelinen noktayı sizlerle paylaşmak hem de bundan sonraki süreçte birimlerimizin yapacağı faaliyetleri de istişare etmek istiyoruz.” dedi.Vali İsmail Ustaoğlu benzer toplantıları belirli aralıklarla tekrarlamayı düşündüklerini ifade ederek, “Aslında daha önce bu toplantımızı yapmayı planlamıştık. Maalesef ülkemizin içinde bulunduğu sürecin yoğunluğu dolayısıyla uygun bir zamana denk getiremedik. Ama istiyoruz ki burada tüm birim amiri arkadaşlarımızla birlikte zaman zaman bir araya gelerek her birimin yapmış olduğu çalışmaların ne aşamada olduğunu ve bu çalışmaların takibi konusunda değerlendirmelerde bulunalım. Diğer yandan karşılıklı olarak koordinasyon noktasında bir eksiklik varsa bunları da burada karşılıklı olarak çözüme kavuşturalım. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olur.” sözlerini kullandı.Vali İsmail Ustaoğlu’nun açılış konuşmasının ardından daha önce belirlenen toplantı gündem maddelerinin değerlendirilmeye alındığı toplantı sonrasında basına kapalı olarak devam etti.