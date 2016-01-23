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Üniversite Bayburt’un Gelişimine Katkıda Bulunacak

Bayburtlu Şehit polis memuru Ömür Erbay için Arpalı Beldesi’ndeki cenaze törenine katılmak için Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası, Bayburt Ziraat Odası ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı ziyaret etti.

Üniversite Bayburt’un Gelişimine Katkıda Bulunacak
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 Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaretinde Bayburt Üniversitesini büyütme projesine 7 Haziran 2015 seçimlerinden önce başladıklarını anımsatan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Biz hem Bayburt Üniversitesinin öğrenci sayısını arttırıyoruz hem de gerçekten daha başarılı öğrencilerin de talep edeceği fakülteleri ve meslek yüksek okullarını kuruyoruz. Ben huzurlarınızda Bayburt Üniversitesi rektörümüze teşekkür ediyorum. Bunda kendilerinin de yoğun gayretleri var. Birçok noktada, YÖK ile ilgili çalışmalarda hazırlıklar yapıyor, temaslar kuruyor. Neticede Bayburt Üniversitesi inşallah hep beraber büyüyecek. Bayburt’ta üniversite büyük bir fırsat. Ekonomik, sosyal, kültürel olarak üniversite Bayburt’a büyük katkılar verecek. Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası’nın da destekleri ile inşallah yeni açılan fakülte ve bölümlerle üniversite,  Bayburt’un gelişmesinde katkıda bulunacak.” dedi.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ise çalışmaları süren ve açılan bölümlerle ilgili Bakan Ağbal’a kısa bir açıklama yaparak bir bilgi notu sundu. 
Bayburt Ziraat Odası’nı ziyaretinde ise Bakan Ağbal, arıcılık konusunda Bayburt Üniversitesinin güzel çalışmalar yapacağını kaydetti.
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