Ülkü Ocaklarından Valiye Ziyaret

Bayburt Ülkü Ocakları ziyaretleri kapsamında Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bayburt Ülkü Ocakları Başkanı ve beraberindeki yöneticilerin katıldığı ziyarette Vali Ustaoğlu Bayburt iilinin örnek bir il olduğuna değinerek Ülkü Ocakları ve gençlik üzerine görüşlerini belirtti.Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kılıç ise Ülkü ocaklarının temelinin eğitim öğretim olduğunu belirterek bu kapsamda Türk Milleti için Ülkü Ocaklarinin büyük bir misyon üstlendiğini ve bunuda şahsi değil ülkenin menfaatleri için yaptıklarını belirten Kılıç konuşmasını şöyle sürdürdü.Biz devletin her daim yanındayız.Bu düsturda ülkücü gençlik liderinin emrinde dün olduğu gibi bugunde yarında Türk Milleti için var olacaktır.Bu bakımdan devletin kucaklayici yüzüde her daim var olmalıdır.Karşılıklı temennilerin ardindan İl Ocak Başkanı Muhammet Kılıç Vali Ustaoğlu'na misafirperverliğinden dolayi teşekkür ederek makamdan ayrıldılar.