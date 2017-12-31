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Ülkü Ocaklarından “Ülküde Birlik, Ülkede Birlik” Gecesi

Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanlığı tarafından Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen “Ülküde Birlik, Ülkede Birlik” konserine sanatçı olarak Ali Kınık, Grup Göktürkler ve Ahmet Öngel katıldı.

Ülkü Ocaklarından “Ülküde Birlik, Ülkede Birlik” Gecesi
31 Aralık 2017 Pazar 16:41

'Ülküde Birlik, Ülkede Birlik' gecesine Genel Başkan Kılavuz'un yanı sıra Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Şeref Oruç, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve davetliler katıldı. Ülkücü gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Kapalı Spor Salonu hınca hınç doldu. Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Ötünç programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Ötünç, Ülkücü Hareket'in bir iman hareketi olduğunu ve kararlı duruşundan taviz vermeden geleceğe emin adımlarla yürüyeceğini vurguladı. Genel Başkan Kılavuz'un da konuşma yaptığı gecede sanatçılar eserlerini ülkücü gençlerle birlikte seslendirdi. Renkli görüntülere sahne olan gecenin son bölümünde Ötünç tarafından Genel Başkan Kılavuz ve sanatçılara plaket ve hediye takdimiyle sona erdi. 

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