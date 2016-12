Ülkü Ocaklarından açıklama

Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Muhammet Kılıç gündeme dair basın açıklamasında bulundu.

Ülkü Ocakları Başkanı Muhammet Kılıç üç-beş kendini bilmez hainin kesinlikle Türk Askeri'ne mal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Ordu millet anlayışımızın yok edilmesinin önüne geçilmelidir" dedi. Ülkü Ocakları olarak darbe zihniyetini asla kabul etmediklerini söyleyen Kılıç, konuyla ilgili olark şunları söyledi:



"İşgalci Yunan'ın yapamadığını yaparak Gazi Meclisi bombalayan, kahraman Özel Harekatçılarımıza saldıran, sivilleri katleden, kahraman Türk Ordusu'nu emmellerine alet etmeye kalkışan darbeci hainleri ve olup bitenden habersiz masum Mehmetçiğe canice saldıranları Allah Kahhar sıfatıyla kahretsin. Ülkü Ocakları olarak, darbe zihniyetini kabul etmediğimiz gibi bu bahaneyle ülkeyi kaos ortamına sürüklemeye çalışanların da karşısındayız. Dün akşamki alçaklığı yapan dar beyinli "darbeciler" ile, tatbikat yapıldığı söylenerek kışlalarından çıkarıltılan, olan bitenden habersiz kahraman mehmetçiklerimiz birbirinden ayrılmalıdır. Şüphesiz bu ayrımı yapacak olanlar ise siyasiler ve sivil irade değil, milletimiz adına yargılama yapan hukuk makamlarıdır. Dolaysıyla, üç beş vatan haininin yaptıkları kesinlikle Türk Askeri'ne mal edilmemeli, ordu millet anlayışımızın yok edilmesinin önüne geçilmelidir. Özellikle de, mahkemeler yerine sokakta sözde adalet hevesiyle "Mehmetçik"e kin kusmaktan, intikam bahanesiyle gerçekleştirilen saldırılardan bir an evvel vazgeçilmelidir.



MEHMETCİKLERİMİZE VE POLİSİMİZE UZANAN ELLER HADLERİNİ BİLMELİ

Bunlarla birlikte, "Bozkurt" işareti yaparak Ülkücüleri ve Ülkü Ocakları'nı itibarsızlaştırmaya çalışan, kutsalımız olan askere ve polise karşı olduğumuz izlenimi oluşturma çabasına girenlere paye verilmemelidir. Ocağımızın açıklamaları dışındaki sözler asla dikkate alınmamalı, teşkilatımızın teamülleri dışında bir hareket alanı oluşturulmaya çalışılmamalı, bu tarz girişimlere hiç bir şekilde itibar edilmemelidir. Ülkücülerle özdeşleşmiş olan "Bozkurt"u kullanarak, askerimize ve polisimize el uzatanlar bu tehlikeli oyuna bir an evvel son vermelidir. Hiç birşeyden haberi olmayan "Mehmetçiklerimiz"e ve şehirlerimizde asayişi sağlayan "polis"lerimize uzanan eller, hadlerini bilmelidir. Bizim nazarımızda böylesi bir provakasyona figüranlık edenlerde, darbe yapmaya çalışan zihniyet ile aynı kefededir. Ayrıca, özellikle ifade etmek isteriz ki, yerde ölmüş şekilde yatan bir kolluk görevlisinin başında "Bozkurt" yaparak fotoğraf çektiren kişinin teşkilatlarımız ile hiç bir ilişkisi yoktur. Bu yapılan davranış, hele ki, kim olursa olsun bir meftanın başında verilen poz, en basit ifadeyle kahpeliktir.



BİRLİK VE BERABİRLİK İÇERİSİNDE OLMALIYIZ

Toplumsal gerilimin had safhada olduğu bu süreçte, milletimizi birliğe, berberliğe, hoşgörü ve anlayışlı davranmaya davet ediyor, yaşanan gelişmelerin yakından takip ettiğimizi belirtmek istiyoruz. İnanıyoruz ki, milletimiz bu badireyide atlatacak, nifaklara kapılmayarak birlik ve beraberlik içerisinde, içteki ve dıştaki düşmanlarımıza gereken cevabı verecektir. Cesaretinden emin olduğumuz Türk Milleti, kardeşlik içerisinde dirayetini muhfaza ederek, bu konudaki gayret ve kararlılığını ortaya koyacaktır. Bu vesileyle yaşanan acı hadiselerde canlarını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Cenab-ı Hak'tan bizlere başka acı yaşatmamasını, milletimizi akan gözyaşlarını dindirmesini niyaz ediyorum. Şüphesiz bu süreçte tüm Ülküdaşlarımız, Türkiye'de kaos umanların heveslerini kursağında bırakmak adına temkinli, tedbirli olacak ve sağduyusunu sürdürecektir. Ülkücüler bugüne kadar olduğu gibi kaynağını bilmedikleri, kendi tasarrufları olmayan hiçbir organizasyonun içinde olmayacaklardır."