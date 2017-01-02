ÜLKÜ OCAKLARI MEKKENİN FETHİNİ KUTLADI

Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerde Seyyid Ahmet Arvasi’nin fikir dünyası anlatıldı. Mekke’nin Fethi’nin yıldönümü ve Arvasi’nin vefatının 28. yılı münasebetiyle düzenlenen seminere üniversite öğrencileri ve Bayburtlu gençler katıldı.

ÜLKÜ OCAKLARI MEKKENİN FETHİNİ KUTLADI
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Yılbaşı gecesi Ülkü Ocakları binasında Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan programda Bayburt Ülkü Ocakları Eğitim Birim Başkanı Mehmet Ali Bozo, Mekke'nin Fethi ve Seyyid Ahmed Arvasi konulu bir konfernas verdi.
 
Sözlerine “Kim bir millete benzemeye çalışırsa o da onlardandır" Hadis'i Şerifi ile başlayan Bozo, yılbaşı kutlaması adı altında sinsice Türk Millet’nin inanç ve kültürel  kodları ile oynandığını belirtti.
 
Türk gençliğinin bu sinsi tuzağa düşmemesi gerektiğini belirten Bozo, Hazreti Peygamber'in örnekliğinin Müslüman Türk evladı için önemini vurguladı.
 
Ölümünün 28. yıldönümünde Türk milletine ışık olan Seyyid Ahmed Arvasi fikirlerinin günümüzde canlılığını koruduğunu vurgulayan Bozo, sözlerini Seyyid Ahmed Arvasi’nin "Aksiyona geçmeyen imanın kişiye hiçbir faydası yoktur" sözüyle tamamladı.
 
Programın ardından eden Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Fatih Ötünç katılımları için herkese teşekkür etti. Konferansa katılan grup Türk Dünyası Parkında İstiklal Marşı okuyarak Ülkücü yemini etti.

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