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Türkiye erken seçime gidiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim kararını açıklayarak, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" dedi.

Türkiye erken seçime gidiyor!
18 Nisan 2018 Çarşamba 19:10

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dünkü grup toplantısında, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öngörüldüğü 3 Kasım 2019’a kadar sürdürülmesinin giderek zorlaşacağına dikkat çekerek 26 Ağustos 2018’de erken seçim çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 13.30'da MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli'nin erken seçim teklifinin görüşüldüğü zirve yarım saat sürdü. Görüşme sonrası Genel Merkez'e dönen MHP Lideri Devlet Bahçeli kurmayları ile toplantı yaparken, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti MYK üyeleri de Erdoğan ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında erken seçim kararını açıklayarak, "Ülkemizin karşı karşıya olduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşma konusunda görüş birliğine vardık. Seçim konusunu ülke gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır. Bahçeli ile istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. YSK da seçim hazırlıklarına başlayacak" ifadelerini kullandı.

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