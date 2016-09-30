TEŞVİK PAKETİ KALKINMA BAKANLIĞI'NDA MASAYA YATIRILDI

Teşvik Paketinde yer alan Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane bölgesini kapsayan‘ Yatırım Alanlarının ve Muhteviyatının Artırılması’ ile ilgili Kalkınma Bakanlığı’nda toplantı düzenlendi.

Toplantıya Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz, Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyük Şehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Erzincan, Bayburt, Gümüşhane illerinin milletvekilleri, Valileri ve Belediye Başkanları katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda katılımcılar, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan, doğu ve güneydoğu da yer alan 23 ili kapsayan yeni teşvik paketi için atılacak adımları değerlendirdiler. Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'da, teşvik sistemiyle ilgili hazırladığı raporu toplantıya katılan Bakan ve Milletvekilleri ile paylaştı.

Milletvekili Ilıcalı'dan Teşvik İçin Detaylı Sunum

Toplantıda, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane bölgeleri için, teşvik sisteminde desteklenmesi gereken sektörleri içeren bir rapor sunan Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, hazırladığı 'Yeni Öneriler' adlı raporla detaylı bir açıklama yaptı. Milletvekili Ilıcalı, Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane bölgeleri için teşvik sisteminde desteklenmesi gereken sektörlerin daha fazla olması gerektiğine vurgu yaptı. Bu konuda hazırladığı raporu, toplantıya katılan Bakan ve Milletvekilleri ile de paylaşan Ilıcalı, "Değerli Bakanım, bölgenin girişimcilik performansının artırılması için vatandaşlarımızı ve girişimcileri teşvik paketi hakkında bilgilendirmek için kamu spotlarının hazırlanması, yazılı ve görsel medya aracılığı ile duyurulması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca ülkemizin diğer üniversiteleri ile bölgede yer alan üniversiteleri bir araya getirerek işbirliklerini artırmalı ve üniversitelerin gelişmesine katkı sağlamalıyız. Üniversiteler bölgenin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır." dedi.

Ilıcalı, kendisine çok sayıda yatırımcının geldiğini de belirterek özellikle İstanbul'da yer alan işadamlarına teşvik sistemini ve katkılarını anlattığını vurguladı. Ilıcalı'nın Bakan Elvan'a 1,5 Milyar TL lik somut projenin hazır olduğunu, bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu sorması üzerine Kalkınma Bakanı Elvan, konuyu özel olarak görüşelim diye yanıt verdi.

Bakan Elvan, "Mustafa Ilıcalı ve Ekibinden Destek Bekliyoruz"

Bölgenin kalkınması ve istihdam oranlarının artırılması için alınması gereken önlemlerin değerlendirildiği toplantıda Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, bölgenin girişimcilik performansının çok düşük olduğunu belirterek on bin kişi başına düşen yeni işletme açılması oranının 8,1 olduğunu, bu rakamın gelişmiş bölgelere göre çok düşük olduğunun altını çizdi. Bölgede yer alan girişimcilerin bilgilendirilmesi ve eğitim verilmesi için milletvekillerine, valilere, belediye başkanlarına önemli görevler düştüğünü ifade eden Elvan, "Yatırımların artırılması için söz konusu bu girişimcilik performansının artırılması ve bölge insanın cesaretlendirilmesi gerekir" dedi.





