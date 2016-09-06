TEŞVİK PAKETİ İÇİN KOBALDAN TEŞEKKÜR

AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal, Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da açıkladığı ve içerisine Bayburt'un da yer aldığı 'Yatırım destek paketi' dolayısıyla Başbakan YILDIRIM ve Bakan AĞBAL'a teşekkür etti.

Açıklanan teşvik paketinin Bayburt'un gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Kobal, şunları kaydetti:

"Başbakanımız ve Genel Başkanımız Sayın Binali YILDIRIM Diyarbakır'da Doğu ve Güneydoğu'ya yönelik yatırım paketini açıkladı. Açıklanan yatırım destek programı kapsamındaki 23 il içerisinde Bayburt'umuzun da yer alması bizleri gururlandırmıştır.

Yeni teşvik paketi içerisinde Bayburt'umuzun da yer alması ilimizin geleceği adına çok önemli bir adım olmuştur. Bu anlamda yeni yatırım paketinde yer alan yatırım, destek ve teşvikler şehrimizin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacaktır. Açıklanan yeni yatırım paketinin Bayburt'umuz ve tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bu bağlamda yatırım destek programı içerisine Bayburt'umuzun da dahil edilmesinde önemli rolü olan Maliye Bakanımız Sayın Naci AĞBAL ve Bayburt'umuza desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM beye şehrim ve teşkilatım adına şükranlarımı sunuyorum."

Teşvik kapsamı Bayburt'a neler getiriyor?

Bayburt'a yatırım yapanlara;

- Anahtar teslimi fabrikalar yapılacak ve sembolik rakamlarla kiraya verilecek.

- Ayrıca yatırımcıya makine ve techizat için garanti fonundan teminat desteği vererek sıfır faizli kredi imkanı sağlanacak.

- Üstelik yatırımcı bu krediyi 1 yıl ödemesiz 4 yıl vadeli ödeyecek.

- Üretim yapacak fabrikasını Bayburt'a taşımak isteyen yatırımcıya fabrikasının tüm techizatının nakliyesini devlet üstlenecek.

- Bayburt'ta fabrika kuran yatırımcının ürettiği ürüne devlet alım garantisi verecek. Kızılay, Afad, SGK medikal ve tıbbi ihtiyaçlarını, polis ve askerin kıyafet teminini devlet bu yatırımcılardan alacak.

- Bu bölgelerde ğretilen ürünlerin tanıtımı ve pazarlaması için devlet Fuar Merkezleri kuracak.

- Bayburt'a Çağrı Merkezi kurulacak, Çağrı Merkezlerine de anahtar teslimi binayı devlet yapacak.

Tarım ve Hayvancılıkta;

- Bayburt'un da içinde olduğu 23 ile ayrıcalıklı olarak tarım ve hayvancılık yatırım ve üretim teşviki geliyor.

- Öncekilerden farklı olarak bu teşvikler il bazında dağıtılmayacak, ilçe ilçe ayrı olarak dağıtalacak.

- Nadas alanlarının daraltılmasına katkı yapan yem bitki ekimlerine ilave %50 destek sağlanacak.

- Her doğan buzağı için 350 liraya ek olarak 200 TL ödeme yapılacak.

- Bu yeni teşvik kapsamında 3.7 milyar liralık yatırım ve 380 milyon kiralık üretime teşvik var.

- 23 teşvik alan şehir bünyesindeki sulanabilir alanları artırmak için 5 katrilyon liralık ayrı bir bütçe ayrıldı. Bu sayede Bayburt'ta yapımı devam eden baraj, gölet ve sulama kanalları hız kazanacak, yeni projeler hayata geçecek.



Ayrıca;

- Bayburt il sınırları içerisinde dahil olmak üzere cep telefonu kapsama alanları genişleyecek

- TOKİ tarafından Bayburt'ta konutlar yapılacak.

- Teşvik kapsamındaki illerde gençleri meslek sahibi yapmak için 186 meslek edindirme ve girişimcilik merkezi açılacak. Açılan fabrikalara bu kurslardan kalifiye eleman yetiştirelecek.

- Bayburt'ta mevcutlara ek olarak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Yaşam Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve sağlık çalışanları için lojmanlar yapılacak