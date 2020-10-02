TBMM Genel Kurulu'nda 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her kim 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyorsa ya bölgeyi ve tarihini bilmiyordur ya da kafasında başka hesaplar yapıyordur. Bayburt Milletvekili Fetani Battal,Yeni yasama yılı hayırlı olsun.Ülkemiz için,Bayburt'umuz için yasama yılında çalışmaya başladık,Bayburt için yeni projelerimiz ve çalışmalarımıza var gücümüzle çalışacağız .Bu günlerde yaşanan Azerbaycan'ın topraklarını işgal kurtarmasında Tüm Ülke olarak her şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptı. Erdoğan, "Dünyada, Suriye meselesine her boyutuyla müdahil olma hakkına sahip bir ülke varsa, o da Türkiye'dir. Her kim, 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyorsa ya bölgeyi ve tarihini bilmiyordur ya da kafasında başka hesaplar yapıyordur" dedi. Erdoğan, "Türkiye olarak, kendimizi 'iki devlet tek millet' olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclisin 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda, milletvekillerine hitap etti.

Cumhuriyetin 100'üncü, İstanbul'un Fethi'nin 600'üncü, Malazgirt Zaferi'nin 1000'inci yılı gibi sembolik yıl dönümlerine, ecdadın maddi ve manevi mirasını yaşatmak için önem verdiklerini anlatan Erdoğan, "Tarihimizi ne kadar iyi bilir, ona ne kadar iyi sahip çıkarsak, geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz. Tüm adımlarımızı işte bu anlayışla atıyoruz. Henüz birkaç asırlık geçmişe sahip toplulukların ve devletlerin kendilerine köklü tarihler uydurma gayretlerinin gerisinde işte bu hakikat vardır" diye konuştu.

'Ermenistan yönetimini Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasama yılı açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Ermenistan çatışmasıyla ilgili olarak 'Bölgedeki kalıcı barışın yolu Ermenistan'ın işgal ettiği her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor. Ermenistan yönetimini Türkiye'ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak'