Süleyman Burtç'tan açıklama “Bizim Davamızda Kula Kulluk Yoktur”

MHP Genel Merkezinin görevden aldığı Bayburt İl Teşkilatında sıcağı sıcağına Süleyman Burç’tan basın açıklaması yapıldı. Görevden alınan MHP il başkanı Burç, topladığı yönetim kuruluyla birlikte yaptığı yaptığı basın açıklamasında, koltuk sevdası ve davalarında kula kulluk olmadığını söyledi.

Süleyman Burç yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi;

“Bizler Bayburt MHP Teşkilatları olarak Bayburt ta MHP’ ye 1 Milletvekili kazandırdık.

Bundan dolayı MHP Bayburt Teşkilatı ve yöneticileri olarak seçimlerde yoğun çalışmalarımızdan dolayı Merkez İlçe teşkilatımıza, Aydıntepe İlçe Teşkilatımıza, Demirözü İlçe Teşkilatımıza, Arpalı Belde Teşkilatımıza, Bayburtlu hemşerilerimize bize verdikleri desteklerden dolayı hepsine teşekkür etmeyi borç bilirim.

Genel Merkezimizin aldığı karara saygılıyız. Bizler koltuk sevdalısı değiliz. Bizim davamızda kula kulluk yoktur. Biz ancak Allaha kulluk ederiz. Biz Partimizin, Milletimizin, Tabanımızın sesine kulak vererek imza verdik. Bizim Genel Başkanımızın şahsı ile her hangi şikayetimiz yok, kendisine saygımız sonsuz.

Buna rağmen;

Başkentimiz de teröre kurban verdiğimiz şehitlerimizi milletçe gözyaşları içinde toprağa verirken, gündemlerinin ülkenin ferahı, bekası, kurtuluşu ve terör belası zannettiğimiz kişilerin önceliklerinin, kendilerini göreve getirmiş olan Ülkücüleri, Ülkücü Hareketin geleceğini dert ediniyor diye cezalandırmış olmasını ibretle izliyoruz. Milliyetçi Hareketin Genel Merkezi Ülkemize değil Ülkemizi ve Milletimizi felakete sürükleyen. AKP iktidarıyla uğraşmalı, kolluk değil iktidar hevesi taşımalı.

Olağanüstü kongre hem Türkiye’yi hem de MHP yi kurtaracaktır.

Bu nedenle MHP nin güçlü olması iktidar olması Türkiye ve Türk Milleti için bir zorunluluktur. Türk dünyasını kucaklayan, kalbi Türkiye için çarpan önce Ülkem sonra Partim sonrada ben diyen ülkeyi karşılıksız seven davasına ölümüne bağlı bizleri üzmektedir.

Türkiye’nin kaderini MHP belirleyecektir. Aksi halde Sayın Cumhurbaşkanının her fırsatta dillendirdiği Başkanlık sistemi ile ne Türkiye olur nede MHP de hiçbir eser kalmayacaktır.

Genel Kurulun yapılması için İl teşkilatlarının kapanması. MHP ve Ülkücü Harekete gönül veren milyonları üzmüş, kısmen hatta derinden yaralamıştır. Denizli, Uşak, Aksaray, Kilis teşkilatları kapatılmış, ayrıca disiplin süreci başlatılmıştır.

Ülkücü irade Olağan Üstü Kurultay için imza veren vermeyen MHP ve Ülkücü Hareketin içinde önemli görevler üslenmiş delege arkadaşlarımız, Ülkücü iradeyi temsil etmektedir. MHP ve Ülkücü Hareket bizim için geçici bir heves değildir. Bizim Baba ocağımız, ana kucağımız vatanımızdır. Hayatı boyunca hiçbir şeyi olmamış kaza, kader koltuklarda oturmuş, çapları koltukları doldurmak dışında mevki, makam ve şeref şartlarından hiçbirine yeterli liyakat’e caiz olmayan, toplumda itibarını kaybetmiş, menfaat çıkar ve ayak işleri yürüteceğini zannedip, koltuklara talip olanların koltuk için el ayak öpenlerin bu Harekete kar yerine zarar getireceği kanaatindeyim.

MHP tüzüğünü kullanarak bizi görevden alan irade, bunu Olağanüstü kongre için 63.maddeyi uygulaması daha uygundur. İl Başkanlığını elimizden alabilirler ama bizim Ülkücülüğümüzü kimse elimizden alamaz. Rahmetli başbuğumuz Alparslan TÜRKEŞ ( Mekânı Cennet olsun ) Ülkücü Hareketin başarıya ulaşabilmesi ve iktidar olabilmesi için Türk Milletinin, Türk İnsanının gönlünü feth etmeliyiz ifadesinde bulunmuşlardır. Ülkücü Ülkücünün öz kardeşidir. Birbirimizi kırmadan Ülkücü Hareketi iktidara taşımak için Yaratılanı severiz, Yaratandan ötürü felsefesi ile İnsanlarımızı hangi siyasi görüşten olursa olsun onlara Allah rızası için bakarak hareketimizi bir adım daha ileri götürmek için Ülkücü iradeyi İktidara taşımak için el ele verip taşımalıyız. Birlik ve beraberliğimizi bozacak, iğrenç algı politikalarından MHP ve Ülkücüler adına mangalda kül bırakmayan zavallılardan kurtulmak için MHP Genel Merkezimizin daha duyarlı olacağı kanaatindeyiz.

Yüce Allah izin ve ömür verdiği müddetçe davamızın emrinde ve hizmetinde olmaya Ülküdaşlarımızın ve Aziz Türk Milletinin yanında haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.”

Görevden alınan il teşkilatının yerine, Bayburt İl Kurucu Yönetim Kurulu Bekir Kasap başkanlığı altında, Bayburt Merkez İlçe ise Hüseyin Yıldırım başkanlığı altında yeni yönetimler oluşturulduğu öğrenildi.