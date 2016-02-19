SÜLEYMAN BURÇ “TÜZÜK KURULTAYI” ELEŞTİRİLERİNE SERT CEVAP VERDİ

MHP Bayburt İl Başkanı Süleyman BURÇ, Tüzük Kurultayı ile ilgili Kendisini eleştirenlere şöyle cevap verdi. Kendini ve haddini bilmez birileri ve bazı çevreler tarafından konuyla ilgili değişik komplo senaryoları yazılıp çizilmekte ve yorumlar yapılmaktadır. Bu kişiler öncelikle aynaya baksınlar dedi. MHP hakkında yorumlar yapıp içi boş laflar edebilecek bir hareket değildir.47 yıllık şanlı bir tarihi olan tüzüğü belli yönetim usulü belli güçlü bir partidir.

Bir kısım haddini bilmezlerin kafasına göre ahkâm kesip, dizayn edebileceği bir parti hiç değildir. Açıklamalarımın başında belirtmek isterim ki, MHP de Olağan üstü kongre talebinin Genel Merkez muhaliflerinin veya Genel Başkan muhaliflerinin bir talebi şeklinde ifade edilmesini kesinlikle kabul etmiyorum. Bu yorumu yapanlar öncelikle MHP tüzüğünü ve 63.maddesini okumalarını tavsiye ediyorum. Olağan üstü Kongre talebi 1 Kasım seçimleri sonrası oluşan tablonun en yetkili organ olan Genel Kurul da değerlendirilmesi amacına matuf, yasların ve Parti tüzüğünün verdiği yetkinin kullanılmasıdır.

MHP parti tüzüğünde bulunan anti demokratik hükümlerin değiştirilebilmesi amacıyla Olağan Üstü Kongre toplanması yapılan bir çalışmadır. Tüzük Kurultayının toplanması için toplanan imzalar Hukukçular tarafından noterce onaylanarak 548 imza 15.01.2016 tarihinde MHP Genel Merkezine teslim edilmiştir. Toplana bu imzaların tesliminden sonra Genel Merkezimiz tarafından bu yönde bir karar alınmadığı içinde 16 il başkanının “ talepte bulunan “olarak göstermek suretiyle siyasi partiler kanunu, dernekler kanunu ve parti tüzüğümüzün 63.maddesi ile ilgili hükümler doğrultusunda mahkemeye müracaat edilmiştir. Tekrar belirtmek isterim ki bizim bu müracaatımız Sayın Genel Başkanımıza bir başkaldırı asla değildir. Kendimize yeni bir lider arayışında hiç değiliz. Talebimiz mevcut durumumuzun MHP nin en yetkili kurulu olan Genel Kurulda gözden geçirilerek değerlendirilmesinin sağlanmasıdır. Biz Bayburt teşkilatı olarak şucu ,bucu değiliz.MHP li Ülkücüleriz,kimsenin değirmenine su taşıma derdimiz yok,koltuk ve ikbal kaygısında değiliz.Tek derdimiz MHP ve Ülkücü hareketin bekasıdır.Kendini ve haddini bilmez birileri ve bazı çevreler tarafından konuyla ilgili değişik komplo ve senaryoları yazılıp çizilmektedir..Bu kişiler öncelikle aynaya baksınlar.MHP ye oy vermeyip seçim meydanlarında vefalı insanlar tüm gayreti ile çalışırken yumuşak koltuklarından kalkma zahmetinde bulunmayanlar,öğlene kadar yatıp bi zahmet partiye gelip fotoğraf görüntüsü ile çalışmalara katıldım algısı oluşturmaya çalışanların ,Ülkücülerin derdi ile dertlenmeyenlerin,tabanın sesine kulaklarını tıkayıp ofis ve kahve siyaseti yapanların ve “ ÜLKÜCÜ DURUŞTAN “ dem vurup tüm teşkilat kurallarını hiçe sayanlar,bu konuda ne bir fikir beyan etme,nede yorum yapma hadleri değildir,hele Partimizle alakası olmayan ne olduğu belirsiz ,hangi bayrağa selam verdiği belli olmayan kalemşorlar ve bunlar vasıtası ile İlimizde dizayn çalışmaları yapanların hiç haddi değildir.

Ben 25.01.2015 tarihinde İlimizde yapılan Kongrede MHP Bayburt İl Başkanı seçildim ve halende görevimin başındayım. Bu yetkiyi MHP delegasyonundan aldım. Ortaya koyduğumuz tavır tamamen Demokratik ve Yasal hakkımızın tezahürüdür. Göstermiş olduğumuz tavırdan dolayı Genel Merkezimizce görevimizle ilgili bir tasarrufta bulunulması, şahsım ve ekibim için hiçbir sorun teşkil etmeyecektir. Bu kutlu davanın bir neferi olarak bu güne kadar hizmet ettim, ömrüm vefa ettiği müddetçe de hizmet etmeye devam edeceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesile ile dün Başkentimiz Ankara’da meydana gelen terör saldırısında 28 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 61 vatandaşımızın da yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Teröre karşı bütün Türk Milletinin her türlü bir ayrımı kenara bırakarak, Ülkemizin bu bataklıktan bir an öce kurtulmasını, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan Rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şialar diler, Yüce Türk Milletinin başı sağ olsun.





Süleyman BURÇ

Milliyetçi Hareket Partisi

Bayburt İl Başkanı.

