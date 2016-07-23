Son terörist geberene kadar mücadelemizi sürdürmek zorundayız

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, bir basın toplantısı düzenleyerek, darbe girşimini değerlendirdi.

Kasap, devletin her kurumuna olduğu gibi şanlı ordusuna ve emniyetin de içine sızan hainlerin temizlenmesi noktasında herkesin itidalli davranması gerektiğini belirterek, "Unutmayalım ki; gerek ortadoğu ve gerekse ülkemiz içindeki bölücü terör örgütüne karşı yürütülen mücadelemizin sekteye uğratılmaması için dün nasıl hep beraber sırt sırta bölücü terör örgütüne karşı çarpışıyorsak, bugün de son terörist geberene kadar mücadelemiz aynı kararlılıkta sürdürmek zorundayız." dedi.

Kasap'ın açıklması şöyle:

"15 Temmuz akşamı hemen, hemen tüm televizyon kanallarında canlı olarak izlediğimiz darbe kalkışımının, akıl tutulmasının Türk demokrasi sistemine, parlementer yapısına saldırısını gördük. Köklerinin bir yerlere bağlı olduğu belli olan bu güruh; aldığı emir gereği üstüne düşeni yapmaya çalışırken necip Milletimizin sarsılmaz iradesini karşında bulmuştur. Kahraman Türk Polisinin demokrasiye canı pahasına sahip çıkışına tanıklık etmiştir. Bu darbe girişimi yine şanlı Türk Ordusunun çelik iradesiyle bertaraf etmiş, aklıselim galip gelmiş ve darbeyi engellemiştir.

Tek suçu üstlerinden aldıkları emri yerine getirmeye çalışan ve nereye, neye gittiğini dahi bilemeden emirleri uygulayan, sonrada olayların farkına varıp “ben milletime namlu doğrultmam ateş etmem" diyerek silahını teslim eden Mehmetçiği alınlarından öpmek gerekirken, o emri verenler ve Kurtuluş savaşında dahi tek mermi isabet etmeyen bağımsızlığımızın sembolü, gazi meclisimizi ateş altına alan alçaklarda gözümüz de aynı saftadır. Bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, demokrasisine kast eden bu girişim karşısında anında ve ilk önce safını yüce Türk Milletinden alan ve devletinden yana olduğunu belli etmiş gereken desteği sağlayarak net bir tavır sergilemiştir. Sizlerin aracılığı ile aziz milletimize seslenmek istiyorum; milletimizin gözbebeği, peygamber ocağımız Türk Silahlı Kuvvetlerine gerek sosyal medyada gerekse demokrasi nöbeti sırasında kendini bilmez bazı kişilerce hiçte hak etmedikleri bazı yakıştırmalar yapılmaktadır.

Devletimiz sapla samanı ayırt edecek kudrete sahiptir. Devletimiz her kurumda olduğu gibi şanlı ordumuza da emniyet kuvvetlerimizin de içine sızdığı bu safraları, hainleri ayıklayıncaya kadar lütfen itidalli davranalım ve unutmayalım ki; gerek ortadoğu ve gerekse ülkemiz içindeki bölücü terör örgütüne karşı yürütülen mücadelemizin sekteye uğratılmaması için dün nasıl hep beraber sırt sırta bölücü terör örgütüne karşı çarpışıyorsak, bugün de son terörist geberene kadar mücadelemiz aynı kararlılıkta sürdürmek zorundayız. Buradan sizlerin aracılığıyla hükümetimize ve sayın Cumhurbaşkanımıza teklif ediyorum. Gelin 15 Temmuz'u demokrasi bayramı ilan edeilm ve o kara geceyi gelecek nesillere aktaralım. Aktaralım ki aklında bir daha böyle maceralar geçirenlerinde kulağına küpe olsun.

Bu vesile ile yaralı kardeşlerimize Yüce ALLAH’ın şafi ismiyle şifa diliyorum. Şehitlerimize rahman sıfatıyla rahmet diliyorum. Vatanımızın birlik ve beraberliğine kast eden, ihanet eden her kimse kahhar sıfatıyla kahretmesini Cenab-ı ALLAH’tan niyaz ediyor niyaz ediyor selam ve saygılarımı sunuyorum. Yüce Mevlam bu necip millete bir daha böyle acılar yaşatmasın."