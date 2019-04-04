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Şentürk ve Bakır Mazbatalarını aldılar..

Aydıntepe ve Gökçedere'nin MHP'li belediye başkanları Şentürk ve Bakır mazbatalarını aldı.

Şentürk ve Bakır Mazbatalarını aldılar..
04 Nisan 2019 Perşembe 20:00

Aydıntepe Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçilen Haşim Şentürk ve Göçedere Beldesi’ne Belediye Başkanı olarak seçilen Yavuz Bakır  mazbatasını aldı. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, MHP İl Başkanı Bekir Kasap, MKYK üyesi İdris Aydın, partililer ve meclis üyeleriyle birlikte Bayburt Adliyesine gelen Şentürk ve Bakır, Merkez İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını aldı. 

Adliye önünde hatıra fotoğrafı çekilerek tebrikleri kabul eden Şentürk ve Bakır burada açıklamalarda bulundu.

Aydıntepe’ye yeniden hizmet etme fırsatı bulduğunu ifade eden Şentürk, “Allah yardımcımız olsun.

İnşallah görevimizi ikinci kez layıkıyla yerine getireceğiz.

Tabi yükümüz iki kat daha arttı. Geçtiğimiz dönem olduğu gibi tüm halkımıza eşit bir şekilde hizmetlerimizi sunacağız.” İfadelerini kullandı.   Gökçedere’de belediyeyi ilk kez MHP’li bir başkanın yöneteceğini ifade eden Bakı ise, “Vatandaşlarımıza layık olmaya çalışacağız. Rabbim utandırmasın.” dedi. 


 

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