Yerel seçimler öncesi Bayburt Belediye Başkanlığı için AK Parti’de aday adaylı için müracaatlar başladı ve Selami Zeybek il teşkilatı binasında düzenlenen programla aday adaylığını açıkladı.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi aday adaylığı müracaatlarında en hareketli günler AK Parti Bayburt il teşkilatında yaşanıyor.

Bir gün önce il teşkilatında ilk resmi müracaatı aday adayı olan Veysel Köse yaptı. İkinci müracaat ise Selami Zeybek tarafından yapıldı.

İl teşkilatı binasında düzenlenen programda kısa bir konuşma yapan AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, yerel seçimler öncesi uyguladıkları müracaat sisteminin devam ettiğini iki gün arayla ikinci aday adayı tanıtımı programını yaptıklarını 12 kasım günü il ve ilçelerde aday adaylığı müracaatların son bulacağını ifade etti.

Yapılacak olan yerel seçimlerin öncelikle Bayburt’umuza ve ülkemize hayırlısı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. 1992 yılında İstanbul Kağıthane belediyesinde kontrol memuru olarak göreve başladım. Belediyelerin çeşitli kademelerinde bir fiil görev yapıp en son Çekmeköy belediye başkan yardımcılığı yaptıktan sonra emekli oldum. Bu bilgi ve birikimimle memleketim Bayburt’a hizmet etmek için başvurumu yapmış bulunuyorum. Bayburt’ta oturuyor ve sorunlarımızı ve çözüm yollarını yakinen biliyorum. Allah nasip ederse teşkilatımızla omuz omuza çalışmaya ve hizmet etmeye varız. Aday adaylığı başvurumun öncelikle aileme, teşkilatımıza ve en önemlisi Bayburt’umuza hayırlı olur.” Dedi.

Düzenlenen tanıtım programı sonrası, Selami Zeybek, AK Parti’den aday adaylığı belgesini İl Başkanı Fatih Yumak’a teslim etti.