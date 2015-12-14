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Şahap Kavcıoğlu STK'larla bir araya geldi

Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu İstanbul'da bulunan Bayburt Sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

Şahap Kavcıoğlu STK'larla bir araya geldi
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 Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu İlk olarak Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin  istişare toplantısına katıldı.Kavcıoğlu toplantıya katılan Bayburt İl ve Köy Dernek Başkanlarına Seçim sürecindeki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kavcıoğlu konuşmasında:

Sizlerin güzü birbirinize destek olarak ,hedeflerinizi doğru koyarak o hedeflere doğru birlikte yaptığınız mücadeleyle eşittir.Bu gün bu ülkede geldiğimiz noktada bilerin etkinliğimizi daha fazla arttırmak için bu birlikteliğimize sımsıkı sarılıp içimizdeki başarılı insanları ön plana çıkartmamız lazım dedi.

Başarılı hemşerilerimizi ön plana çıkartmamız lazım
Burada Bayburt Milletvekili olarak bulunmam bu süreçte bizim beraber gösterdiğimiz başarının bir sonucudur.Bundan sonraki süreçte de şevklendirmesi ve heyecanlandırması gerekir,bizler hem bürokraside hem siyaset ete olabileceğini gösterdik.O zaman bu birlikteliğin verdiği gücü daha yukarılara taşımamız gerekiyor.Çok sayıda güçlü ve Başarılı Bayburtlu hemşerimiz var Bu hemşerilerimizi  ön plana çıkartmamız lazım.

Bayburt Türkiye'dir.Bu ifade Cumhurbaşkanımız tarafından ifade ediliyorsa çok anlam ifade ediliyor ,bu rastgele söylenmiş bir söz değildir.Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyorum dedi.Ben Milletvekili olarak ilk defa sizlerle birlikte oldum,öncelikle böyle bir organizasyonu yaptığından  dolayı sayın başkanıma teşekkür ediyorum dedi.








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