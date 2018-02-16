Saadet partisi il başkanı siyasi partileri ziyareti..

Saadet Partisi İl Başkanı Osman Nuri Temur ve beraberindeki parti yetkililerinden oluşan heyet Ak Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti İl Başkanlarını ziyaret etti.

Temur ve beraberindeki heyet siyasi parti il başkanlarına Saadet Partisi Genel Merkezi’nin hazırlamış olduğu “ADİL SEÇİM ADİL SİSTEM” adlı yasa değişiklik tekliflerini içeren kitapçığı takdim etti.

Ziyaretin samimi bir atmosferde geçtiğini belirten Temur içerisinden geçmekte bulunduğumuz maddi manevi sıkıntılı şu dönemde özellikle siyasilerin çatışma değil ortak değerlerde birlik,düşmanca bir dil değil kardeşliği pekiştirecek bir dil, kutuplaştıran değil birbirine kenetlenmeyi esas alan bir siyasi yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirtti.

Eğer biz birbirimizi hasım gibi görürsek problemlerimizi çözemeyiz. Siyasi Partiler olarak biz birbirimizin hasmı değiliz. Ancak birbirimizin rakibi olabiliriz,bu siyasi rekabetin dostluğumuza ve kardeşliğimize halel getirmemesi temennisinde bulundu.

Gündemin sıcak maddesi olan Afrin Harekatına da değinen Temur; ülkemizin sınır güvenliği için hayati önem taşıyan operasyona ve operasyonda görev alan kahraman Mehmetçiğimize tam destek verdiklerini belirterek operasyonun hayırlısıyla sonuçlanması duasında bulundu.

İl Başkanlarının ve yöneticilerinin bizlere göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.