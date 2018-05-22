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Saadet Partisi Bayburt milletvekili adayı Murat Gürbüz

Saadet Partisi Bayburt adayını açıkladı.Bayburt adayı halen Almanya da yaşayan Murat Gürbüz oldu.

Saadet Partisi Bayburt milletvekili adayı Murat Gürbüz
22 Mayıs 2018 Salı 16:20

Murat Gürbüz kimdir.

08.11.1976 Demirözü / BAYBURT Doğumluyum. İlk  Orta ve Lise Eğitimimi Demirözünde tamamladım.

Halen Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Lisans öğrencisiyim. 

Askerlik görevimi 1996-1998 Yılları arasında uzun dönem olarak Kütahya Hava Er.Eğt.Tug.Komt.lığında tamamladım.

2000- 2005  Yılları arasında İstanbul'da  iletişim sektöründe faaliyet gösteren Kablonet ve Teknotel Şirketlerinde satış pazarlama departmanında çalıştım. 

2005-2007 yıllarında Demirözünde tarım ve hayvancılık yaptım.

2007 Kasım Ayında  Almanya'ya gittim. 

2012-2014 Yılları arasında kesin dönüş yaptım.Genel merkezimizin görevlendirmesi üzere teşkilat çalışmalarını Almanyada icra etmekteyim.

Halen Almanya'da yaşamaktayım .

Çalışmalar: 

2008-2010 IGMG ( İslam Toplumu Milli Görüş ) Mannheim Şubesi Teşkilatlanma Bşk.lığı 

2011-2012  IGMG ( İslam Toplumu Milli Görüş)Mannheim Şb. Gençlik Bşk.lığı. 

2014 -2016 Saadet Mannheim Temsilciliği Teşkilat Başkanlığı.

2016-2017 Saadet Avrupa Temsilciliği Basın-Yayın Sorumlusu.

2016'dan  itibaren  Saadet Avrupa Temsilciliği Başkanlık Divanı Üyeliği ve Tanıtma Başkanlığı 

Ayrıca  Avrupa Milli Gazete Halkla İlişkiler Sorumluluğu görevlerini  yürütmekteyim. 

Evli , İki çocuk babasıyım.

Almanca bilmekteyim.

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