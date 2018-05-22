Saadet Partisi Bayburt adayını açıkladı.Bayburt adayı halen Almanya da yaşayan Murat Gürbüz oldu.
Murat Gürbüz kimdir.
08.11.1976 Demirözü / BAYBURT Doğumluyum. İlk Orta ve Lise Eğitimimi Demirözünde tamamladım.
Halen Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Lisans öğrencisiyim.
Askerlik görevimi 1996-1998 Yılları arasında uzun dönem olarak Kütahya Hava Er.Eğt.Tug.Komt.lığında tamamladım.
2000- 2005 Yılları arasında İstanbul'da iletişim sektöründe faaliyet gösteren Kablonet ve Teknotel Şirketlerinde satış pazarlama departmanında çalıştım.
2005-2007 yıllarında Demirözünde tarım ve hayvancılık yaptım.
2007 Kasım Ayında Almanya'ya gittim.
2012-2014 Yılları arasında kesin dönüş yaptım.Genel merkezimizin görevlendirmesi üzere teşkilat çalışmalarını Almanyada icra etmekteyim.
Halen Almanya'da yaşamaktayım .
Çalışmalar:
2008-2010 IGMG ( İslam Toplumu Milli Görüş ) Mannheim Şubesi Teşkilatlanma Bşk.lığı
2011-2012 IGMG ( İslam Toplumu Milli Görüş)Mannheim Şb. Gençlik Bşk.lığı.
2014 -2016 Saadet Mannheim Temsilciliği Teşkilat Başkanlığı.
2016-2017 Saadet Avrupa Temsilciliği Basın-Yayın Sorumlusu.
2016'dan itibaren Saadet Avrupa Temsilciliği Başkanlık Divanı Üyeliği ve Tanıtma Başkanlığı
Ayrıca Avrupa Milli Gazete Halkla İlişkiler Sorumluluğu görevlerini yürütmekteyim.
Evli , İki çocuk babasıyım.
Almanca bilmekteyim.
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