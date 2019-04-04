Arpalı’nın yeni seçilen AK Partili belediye başkanı Polattimur mazbatalarını aldı.

Arpalı belediye başkanı olarak göreve seçilen Abdurrahman Polattimur mazbatalarını aldı.

Bayburt Adliyesi’ne gelen Polattimur burada seçim kurulundan kendileri için hazırlanan mazbataları teslim aldı.

Yeni seçilen başkan Polattimur’a AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat da eşlik etti. Adliye binası önünde değerlendirmelerde bulunan Polat, Belediye başkanlarının ilçe ve belde de bulunan tüm halka ayrım yapmadan hizmet edeceğini belirterek şunları kaydetti: “Demirözü ilçesi ve Arpalı Beldesi’ne Belediye Başkanı olarak seçilen kardeşlerimizin mazbatasını aldık. Bugüne kadar Demirözü ve Arpalı’da bu kardeşlerimize destek veren bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da seçilene kadar partili olan belediye başkanının seçildikten sonra bütün halkın belediye başkanı olacağını ifade etmek istiyorum.” Demirözü Belediye Başkanı Aslan Gürer de “Bu süreçte yanımızda olan il başkanımıza, milletvekilimize, ilçe teşkilatımıza ve Demirözülü hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrım yapmadan, şucu bucu demeden hep birlikte gönül gönüle vererek Demirözü ilçemizi yöneteceğimizin taahhüdünde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Arpalı Belediye Başkanı Polattimur da, “Beldemizin kıymetli vatandaşlarına bize teveccühünden ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah ayrım gözetmeden beldemize hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.