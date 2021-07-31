PEKMEZCİYE VAAT ETTİĞİ PROJELERİ SORDU

Gelecek Partisi, Belediye Başkanı Pekmezci’nin vaat ettiği projeleri sordu

BAYBURTGÜNDEM- Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanlığı, Bayburt Belediyesi’nin icraatlarını eleştiren bir yazılı basın açıklaması yaptı.

Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye görev süresinde yaptığı icraatlar ile seçim öncesi Bayburt’a vaat ettiği projeleri sordu.

Güler yaptığı açıklamada şöyle:

“Gelecek Partisi Bayburt İl Teşkilatı Olarak Bayburt’ta Kamu ve Özel sektör olmak üzere, tüm kesimleri takip ediyoruz. İlimiz için yapılan veya yapılması planlanan her şeyi yakından inceliyoruz. Önerilerimizi ve eleştirilerimizi konunun muhataplarına sosyal medya hesaplarımızdan ve değerli yerel basınımız aracılığı ile basın açıklaması yaparak kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu kapsamda belediyenin yaptığı faaliyetleri ele alarak Belediye Başkanının çalışmaları hakkında kendisine şu soruları yöneltiyor ve kendilerinden sorularımıza yanıt vermesini temenni ediyoruz.”

Şunları soruyoruz:



1- 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Halkımızın teveccühü ile %56,49 Oy alarak, Belediye Başkanı seçilen Sayın Hükmü Pekmezci seçim öncesi açıkladığı 30 projenin 3 yılda kaçını yaptı?

2- Vaatlerinde Turşu Fabrikası, Gübre Üretim Tesisi, Kavurma ve Sucuk Fabrikası yapılacaktı bu fabrikalar ne aşamada?

3- Geriye kalan 2 Yıllık döneminde bu 30 projenin hepsini tamamlaya bilecek mi?

4- Bayburt’ta yaşayan herkes iyi bilir ki Temmuz ve Ağustos ayları gurbetçilerimizin sılaya hasret gidermeye geldiği aylardır. Buna rağmen yapılan bu yol ve asfalt yenileme, düzeltme çalışmaları neden şehrimiz nüfusunun en kabalık olduğu bu dönem de yapılıyor?

5- Şehrimizin daha önemli problemleri varken, daha turistlik yerler bakıma muhtaçken kalemizin dış görünüşünden çok çevresinin ve içerisinin güzelleştirilmesi gerekirken, saathane meydanında üst katları yıkılan binalar neden seçildi?

6- Belediye’ye bu yıkımın maliyeti nedir?

7- Bu planlama ve zamanlama acil bir ihtiyaçtan dolayı mı? Eğer öyleyse değilse pandemi zamanı her yer kapalıyken bu çalışmalar neden yapılmadı?

8- Yoksa tüm bu çalışmalar alem işte görsün diyerek bilerek mi bu ayda yapılıyor?

9- Bir aydır yollar kapalı, şehrimiz de trafik felç oldu, çalışmalar neden bu kadar uzun sürüyor?

10- Aynı anda hem yıkım hem yol çalışması, hem de yol gidiş gelişlerinin güzergahlarını düzenleme gibi tamamen plansız, programsız ve hepsi zamanlama hatalı başka bir çalışmanız olacak mı?”