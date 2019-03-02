Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci, Bayburt Konaklama Otelinde basın mensuplar ile bir araya geldi.

23 Aralık tarihinde Şair Zihni Kültür Merkezindeki tanıtım programında 30 projeyi kamuoyu ile paylaşan MHP’nin Belediye Başkan Adayı Pekmezci, bu projelere ek olarak 20 yeni projeyi daha basın mensupları ile paylaşarak proje sayısını 50’ye yükseltmiş oldu.

Bayburt Konaklama Otelinde basın mensupları ile önce sabah kahvaltısında bir araya gelen ve daha sonra açıklamalar yapan Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezcinin yanı sıra toplantıya, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üyesi Adayları katıldı.

Pekmezcinin önceden açıkladığı 30 projeye dahil ettiği 20 proje ise :

* Tuğla ve kiremit fabrikası.

* Kültür mantarı üretim tesisi.

* Yüksek rakım çim saha ve kamp merkezi.

* Güneş enerjisi tesisinin büyütülmesi.

* Termal sıcak sudan elektrik enerjisi üretimi

*Aşağı sanayiden devlet karayolu altından toki istikametine alt geçit yapılması

* Baytuk (Bayburt toplu ulaşım kartı)

* Sentetik buz pisti.

* Şehit Osman dağı düzenlenmesi.

* Engelli ve yaşlılara evde bakım hizmeti.

*Mezarlıkların içi, kapı ve girişlerin düzenlenmesi.

* Çoruh nehri sağ şerit bent köprüsüne kadar yürüme bandı.

* Belediye binasının taşınması.

* Kent müzesi kurulması.

* İlçe, kasaba, köy minibüs ve otobüslerinin toplanma merkezleri.

* Üniversite öğrencilerinin Bayburt ile ilgili tezlerinin desteklenmesi.

* Pazar yerinin taşınması ve durumunun gözden geçirilmesi.

* Camilerimizin ve mahalle odalarının periyodik temizlenmesi.

* Okul ve yurt bahçelerinin çevrelerinin iyileştirilmesi.

* Baykent şelalesi düzenlenmesi.

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci basın toplantısında:

“23 Şubat 2019 tarihinde belediye başkan adaylığım ile ilgili manifestoyu açıklamış Bayburt halkına Belediye Başkan Adayı olarak yapacaklarımı deklare etmiştim. Bayburt’un il oluşunun 30. yılında 30 proje olarak ifade etmiştik. Ancak projelerimiz bunlar ile sınırlı olmayıp diğer projelerimizi aktaracağız.

Belediyelerin asli görevlerinin içerisinde yaşadığımız çevre ve mekanları güzelleştirmek, gelecek nesillere yaşanabilir, geçmiş kültürünü koruyan ve yaşatan bir şehir bırakmak asli görevimizdir.

Bizim özellikle üzerinde durarak açıkladığımız üretken belediyecilik anlayışında toplumun ayrıştırılmasına karşı geliştirilen bir belediyecilik anlayışı olarak hem birlik ve beraberliğimizi güçlendiren hem de hizmette kalite etkinlik ve sürekliliği sağlayan bir yerel yönetim anlayışını sunmuş olacağız.

Öncelikle kent kimliği bilincinin oluşturulması maksadıyla tüm hemşehrilerimin yönetime katılmasını sağlamak ilgi ve beklentilerini almak mecburiyetindeyiz. Kentte yaşayanların dinlenme, eğlenme, yürüme, özgürlüklerini gözetlemek, yapı yoğunluğu ile yeni yol ve bulvarları bu sınırlar içerisinde planlamak zorundayız. Ayrıca yeni inşa edilecek alanlarda bina kat ve sosyal donatıları kentin ruhuna uygun yapı tiplerinin kullanılmasına özen göstermeliyiz.

“İş ile aşı birleştiren belediyecilik anlayışını oluşturacağız”

Elbette şehri içerisinde yaşayanlarla birlikte planlarken yaşayanlarında huzur ve mutluluk içerisinde hayatlarını devam ettirebilmeleri için belediye olarak yeni iş sahaları ve iş istihdamı oluşturan çalışmaları da yapmak zorundayız. İş ile aşı birleştiren bir belediyeciliği ortaya koymak zorundayız. İnsanın ekonomik açıdan kendine yetebileceği kendi özgüvenini, toplum içerisindeki varlığını ortaya koyabileceği kendisinin ve ailesinin hayati ihtiyaçlarını karşılayabileceği iş sahibi olması “iş ile aşı birleştiren” belediyecilik anlayışının esasını oluşturmaktadır.

“Yeni iş ve yatırım imkanlarının önünü açacağız”

Geçen proje toplantımızda özellikle ifade ettiğimiz gibi Bayburt’un en önemli problemi göç olgusu olduğunu belirtmiştim. Sürekli dışa bir göçün devam ettiği sebepler içerisinde işsizliğin birinci sırada olduğu, bunun çözümü adına ortaya koyduğumuz projelerin istihdam oluşturma önceliğinde olduğu görülecektir. Yeni iş ve yatırım imkanlarına kapı aralayacak yeni işletmelerin ve uygun tesislerin hizmete sunulması bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Allah nasip ettiği takdirde kazandığımızda bu projeler dışında Bayburt için uygun günün şartları gereği projeler olması halinde onları da uygulamaya geçireceğiz.

“Ankara’dan her türlü desteği alacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt Belediye Başkan Adayı olarak geçmiş tecrübelerimin ışığı altında mevcut projeleri Bayburt için uygulamayı öncelik sırasına göre ortaya koyacağız. Bu konuda Cumhur İttifakının bir adayı olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyden, Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyden, Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal ve Maliye Eski Bakanımız Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın Naci Ağbal Bey olmak üzere yetki ve görevleri uygun olan herkesten gerekli desteği alacağım. Otuz yıllık bir kamu personeli ve eski bir belediye başkanı olarak Bayburt’un yaşanabilir bir şehir olması için elimden gelen her şeyi yerine getireceğimi vurgulamak istiyorum.” Dedi.

Pekmezci, basın mensupları tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevaben ; “ 31 Mart akşamı seçildiği takdirde bazı mahallelerde projeler yaparak başlatacakları kentsel döşüm çalışmalarını, belediyede oluşturacakları proje ekibiyle hayata geçirmeye çalışacaklarını dile getiren Pekmezci, mevcut belediye binasının imkanlar dahilinde iki katını yıkmayı düşündüklerini ve belediye binasını başka bir yere taşıyacaklarını, kalenin turizme kazandırılması için gerekli girişimleri başlatacaklarını, ilçe, belde ve köylerden gelen minibüs ve kamyonetler için şehir girişlerinde park alanları oluşturacaklarını, yeni yapılan ancak faaliyete henüz geçmeyen halk pazarının alt veya üst bölümüne otopark yapacaklarını, Gümüşhane’den Bayburt’ta son yıllarda gelen çöp konusunun gözden geçirilerek şehrin menfaatleri doğrultusunda bu sorunu çözeceklerini ve bir çok sorunu bulunan esnafların sorunlarını asgariye indirmek için ortak aklı devreye sokarak sorunlarını birlikte çözecekleri ifade etti.”