Partilerin dokunulmazlık tartışması siyaset gündemini belirledi

Siyasi partilerin Nisan ayı gündemi yoğun geçti. AK Parti’nin Dokunulmazlık teklifi ile yaşanan süreç, partiler arası tansiyonun yükselmesine neden oldu. MHP cephesindeki “genel başkanlık yarışı” ve kongrenin durdurulma kararı ise gündemi belirleyen diğer gelişmeler arasında yer aldı. Medya Takip Merkezi’nin (MTM) hazırladığı medya raporunda zirvede yer alanlar belli oldu. İşte araştırmanın detayları…

NİSAN AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN SİYASİ İSİMLER No Siyasi İsimler Yazılı basın TV Online medya Toplam 1 Recep Tayyip Erdoğan 22.013 13.656 121.777 157.446 2 Ahmet Davutoğlu 13.282 9.521 61.857 84.660 3 Kemal Kılıçdaroğlu 7.289 5.070 27.406 39.765 4 Devlet Bahçeli 4.028 2.850 15.730 22.608 5 Selahattin Demirtaş 1.025 840 5.382 7.247 Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Nisan 2016'da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.

NİSAN AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN SİYASİ PARTİLER No Siyasi Partiler Yazılı basın TV Online medya Toplam 1 AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi 43.585 8.561 157.694 209.840 2 CHP Cumhuriyet Halk Partisi 30.020 9.557 103.213 142.790 3 MHP Milliyetçi Hareket Partisi 14.864 5.954 58.298 79.116 4 HDP Halkların Demokratik Partisi 7.637 4.630 37.421 49.688 Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Nisan 2016'da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.

MHP GENEL BAŞKAN ADAYLARININ BASIN YANSIMALARI No Siyasi İsimler Yazlı Basın TV Online

Medya Toplam 1 Meral Akşener 2.187 1.299 8.994 12.480 2 Sinan Oğan 1.011 811 5.121 6.943 3 Koray Aydın 778 528 2.928 4.234 4 Ümit Özdağ 654 295 2.914 3.863 Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Nisan 2016'da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.

Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı rapora göre, Nisan ayında da siyasetin gündemi oldukça yoğun geçti. Kişiler listesinin ilk sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Toplam 157 bin 446 habere konu olan Erdoğan’ın gündeminde dokunulmazlık tartışmaları, güvenlik sorunu, yeni anayasa vardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında gerginlik olduğu iddiaları basında sıklıkla yer aldı. 84 bin 660 habere konu olan Davutoğlu, sosyal medyada paylaşılan “pelikan dosyası” adlı blog yazısına sert tepkide bulundu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 39 bin 765 habere konu oldu. Kılıçdaroğlu’nun da grup toplantılarındaki gündemi yoğundu. Dokunulmazlığın kaldırılması çağrısının yanında güvenlik meseleleri ve işsizlik yer aldı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 22 bin 608 habere konu edildi. MHP kongre tartışmaları parti içinde de yoğun şekilde devam etti. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 bin 274 habere konu oldu.MTM’nin araştırmasına göre, Nisan ayında da partilerin ortak gündeminde AK Parti’nin Anayasa Komisyonu’na sunduğu dokunulmazlık teklifi ve süreci yer aldı. AK Parti, 209 bin 840 haberle medyada en çok konuşulan parti oldu. Partiler listesinin ikinci sırasında 142 bin 790 haberle CHP bulunurken, MHP 79 bin 116 haberle üçüncü, HDP ise 49 bin 688 haberle listenin dördüncü sırasında yer aldılar.MHP Milletvekillerinin gündeminde olan genel başkan adaylığı çalışmalarının yanı sıra, Ankara 12’inci Sulh Hukuk Mahkemesi’nin MHP ile ilgili kurultay kararı, siyaset dünyasının yoğun ilgi gösterdiği konuların başında yer aldı. Ancak Sivas Gemerek ve Kastamonu Tosya Asliye Hukuk Mahkemeleri’nin kurultay sürecini durdurması kararı ise yeni bir belirsizlik yarattı. Bu iki yerel mahkemenin aldıkları karar, Genel Başkan Adayları tarafından sert sözlerle eleştirildi. Rapora göre, MHP eski Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Meral Akşener, 12 bin 480 habere konu oldu. Akşener, yazılı basında 2 bin 187, görsel medyada bin 299, online medyada ise 8 bin 994 habere konu edilerek listenin zirve ismi oldu. MHP’de kongre toplanamazsa erken seçim olacağına yönelik yorumlardan biri de Akşener’den geldi.Listenin ikinci sırasında yer alan MHP’li Sinan Oğan, toplamda 6 bin 943 habere konu olurken yazılı basında bin 11, görsel medyada 811, online medyada 5 bin 121 haberle yer aldı. Oğan’ın, MHP’de yapılması planlanan kongre sürecinin durdurulması kararının ardından hükümete karşı sert sözlerde bulunması dikkat çekti.