Partilerin dokunulmazlık tartışması siyaset gündemini belirledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu arasında gerginlik olduğu iddiaları basında sıklıkla yer aldı. 84 bin 660 habere konu olan Davutoğlu, sosyal medyada paylaşılan “pelikan dosyası” adlı blog yazısına sert tepkide bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 39 bin 765 habere konu oldu. Kılıçdaroğlu’nun da grup toplantılarındaki gündemi yoğundu. Dokunulmazlığın kaldırılması çağrısının yanında güvenlik meseleleri ve işsizlik yer aldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 22 bin 608 habere konu edildi. MHP kongre tartışmaları parti içinde de yoğun şekilde devam etti. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 bin 274 habere konu oldu.
|NİSAN AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN SİYASİ İSİMLER
|No
|Siyasi İsimler
|Yazılı basın
|TV
|Online medya
|Toplam
|1
|Recep Tayyip Erdoğan
|22.013
|13.656
|121.777
|157.446
|2
|Ahmet Davutoğlu
|13.282
|9.521
|61.857
|84.660
|3
|Kemal Kılıçdaroğlu
|7.289
|5.070
|27.406
|39.765
|4
|Devlet Bahçeli
|4.028
|2.850
|15.730
|22.608
|5
|Selahattin Demirtaş
|1.025
|840
|5.382
|7.247
|Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Nisan 2016'da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.
Meclis’te “Dokunulmazlık Teklifi” partililerin gündemindeydi
MTM’nin araştırmasına göre, Nisan ayında da partilerin ortak gündeminde AK Parti’nin Anayasa Komisyonu’na sunduğu dokunulmazlık teklifi ve süreci yer aldı. AK Parti, 209 bin 840 haberle medyada en çok konuşulan parti oldu. Partiler listesinin ikinci sırasında 142 bin 790 haberle CHP bulunurken, MHP 79 bin 116 haberle üçüncü, HDP ise 49 bin 688 haberle listenin dördüncü sırasında yer aldılar.
|NİSAN AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN SİYASİ PARTİLER
|No
|Siyasi Partiler
|Yazılı basın
|TV
|Online medya
|Toplam
|1
|AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
|43.585
|8.561
|157.694
|209.840
|2
|CHP Cumhuriyet Halk Partisi
|30.020
|9.557
|103.213
|142.790
|3
|MHP Milliyetçi Hareket Partisi
|14.864
|5.954
|58.298
|79.116
|4
|HDP Halkların Demokratik Partisi
|7.637
|4.630
|37.421
|49.688
|Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Nisan 2016'da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.
MHP’li Ümit Özdağ ve Merak Akşener’den erken seçim iddiası
|MHP GENEL BAŞKAN ADAYLARININ BASIN YANSIMALARI
|No
|Siyasi İsimler
|Yazlı Basın
|TV
|Online
Medya
|Toplam
|1
|Meral Akşener
|2.187
|1.299
|8.994
|12.480
|2
|Sinan Oğan
|1.011
|811
|5.121
|6.943
|3
|Koray Aydın
|778
|528
|2.928
|4.234
|4
|Ümit Özdağ
|654
|295
|2.914
|3.863
|Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Nisan 2016'da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.
Listenin ikinci sırasında yer alan MHP’li Sinan Oğan, toplamda 6 bin 943 habere konu olurken yazılı basında bin 11, görsel medyada 811, online medyada 5 bin 121 haberle yer aldı. Oğan’ın, MHP’de yapılması planlanan kongre sürecinin durdurulması kararının ardından hükümete karşı sert sözlerde bulunması dikkat çekti.