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Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Sorgulama Aracı

31 Mart Yerel Seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre tamamlandı. Şimdi ise vatandaşlar, sandığımdan kim çıktı, sandığımdan hangi parti çıktı araştırıyor. İşte bu soruların cevabı ve sandık sonuç sorgulama aracı...

Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Sorgulama Aracı
01 Nisan 2019 Pazartesi 18:14

SEÇİM SORGULAMA SİSTEMİ

Vatandaşlar oy kullandığı sandıktan hangi partiye kaç oy çıktığını CHP'nin seçim sistemi üzerinden sorgulayabiliyor. YSK ise sandık sorgulama hizmetini resmi sonuçların açıklanmasının ardından açacak.

Aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz sandık takip, kontrol aracına T.C. kimlik numaranızı girerek oy verdiğiniz sandıkla verileri öğrenebilirsiniz. Ayrıca il, ilçe ve sandık numarası bilgilerini girerek yerel seçim için kurulan herhangi bir sandık için verilere ulaşabilirsiniz.

SANDIĞIMDAN HANGİ PARTİ ÇIKTI?

Linke tıklayarak oy kullandığınız sandıktan hangi partiye kaç oy çıktığını görebilirsiniz.

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