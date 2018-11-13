Ömer Akdeniz, Bayburt Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu Ak Parti Bayburt İl başkanlığında yaptı.

aha önce İşKur İl Müdürlüğü görevini yapan ve Bayburt’un tanınmış simalarından Ömer Akdeniz, Bayburt Belediye Başkanlığı için AK Parti’den aday adayı oldu.

Parti binasında düzenlenen tantım töreninde konuşan Akdeniz, AK Parti’nin yerel yönetimler alanında hem bir ekol hem de bir okul olduğunu söyledi.

Kentin ihtiyaçlarının neler olduğunu ve bu ihtiyaçların nasıl giderileceğini iyi bildiğini ifade eden Akdeniz’in konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Kamu ve ticaretteki tecrübelerimi aktaracağım”

“Değerli hemşerilerim; Siyaset, en genel anlamıyla, bir arada toplum olarak yaşayabilmemiz için ileri sürülen fikirlerin, girişilen eylemlerin toplamıdır. Farklılık ve çok sesliliğin olmadığı yerde siyasetten bahsedilemez. Dolayısıyla toplum için yapılan siyasetin, hitap edilen kitledeki vatandaşlarla, teşkilatlarla yapılma zorunluluğu vardır. Siyasette başarının anahtarı ekip çalışması, istişare, teşkilatlarla bu işe gönül veren insanlarla beraber, biz olabilmek ve biz olarak hareket edebilmektir. Bayburt’u iyi tanıyoruz. Gerek İŞKUR İl Müdürlüğü yaptığım süreçte, halkımız ve işverenlerimizle birlikte çalıştığım 5 yıl boyunca, gerekse başkanlıklarını yapıp ilk kazmasının vurulmasından anahtar teslimi aşamasına kadar tüm süreçlerin içinde bulunduğum kooperatiflerdeki ticari yaşantımla Bayburt’umuzu çok iyi tanıdım. Doğup büyüdüğüm ve beraber yaşadığım şehrimin insanlarını iyi tanıyoruz. İlimizin nelere ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyaçların nasıl giderileceğini, kamudaki tecrübelerim ve ticari tecrübelerimle çözüm yollarını iyi biliyorum.”

“Belediyecilik bizim işimizdir”

“Cevheri ortak akıl olan, yeni bir yönetim hedefiyle yola çıkıyoruz. Bunun, önce bereket, sonrasında ise gelişme ve ilerleme getireceğine inanıyoruz. Belediyecilik anlayışında istişareyi ön planda tutarak halkımızın makul istek ve arzularını gerçekleştirme adına elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. AK Belediyecilik vatandaşın gönlüne hitap eden, gönül alma esasına dayalı, hizmetler bütünüdür. AK parti yerel yönetimler alanında hem bir ekol hem de bir okuldur. Belediyecilik bizim işimizdir. AK Partili Belediye Başkanları bulundukları şehirlerin makus talihlerini değiştirmek gibi bir misyonu üstlenmişlerdir. Bu misyon doğrultusunda belediyemize hizmeti geçen tüm Belediye başkanlarına şükranlarımı sunuyurum”